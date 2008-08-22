تشکیل نیروی "داوطلب واکنش اضطراری محله" در منطقه 8

مهندس مجتبی یزدانی با اشاره به وجود سه پایگاه پشتیبانی در ستاد مدیریت بحران منطقه هشت به خبرنگار مهر گفت : این منطقه به لحاظ تجهیزات امداد و کمکهای اولیه یکی از بهترین مناطق شهر تهران است.

وی محل استقرار سه پایگاه پشتیبانی را در خیابانهای دماوند، دردشت و شهید مدنی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر دو پایگاه آن به عنوان مکانی برای ورزش بانوان مورد استفاده قرار می گیرد.

شهردار منطقه هشت در خصوص نیروی داوطلب واکنش اضطراری محله اظهارداشت : این گروه با حضور در پایگاه ویژه مدیریت بحران توانسته اند آموزشهای لازم در زمینه امداد و کمکهای اولیه را طی کنند.

یزدانی وظیفه این گروه داوطلب را انجام عملیات امدادی در ساعات اولیه وقوع بحران ذکر کرد و افزود: این افراد می بایست قبل از رسیدن نیروهای سازمانی و دستگاههای خدمات رسان نسبت به امدادرسانی به مصدومان اقدام کنند.

وی همچنین به آموزش نیروهای داوطلب بسیجی به عنوان افراد موثر در هنگام وقوع بحران اشاره و گفـت : طی جلسات متعددی که با فرماندهان نیروی مقاومت پایگاه شهید بهشتی داشته ایم توانسته ایم تعداد زیادی از این نیروها را آموزش دهیم.

شهردار منطقه هشت به مانور سراسر آمادگی در مقابله با بحران که مهر ماه امسال در سطح شهر تهران برگزار می شود اشاره و افزود : ستاد مدیریت بحران منطقه هشت به صورت فعال در این مانور شرکت خواهد کرد.