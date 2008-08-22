بانکهای مشمول واگذاری گزارش مالی سال 86 خود را ارائه دهند

محمد کاظم نجفی علمی در گفتگو با مهر از آمادگی بانکهای مشمول واگذاری های اصل 44 قانون اساسی در بورس خبرداد و افزود: منتهی با نزدیک شدن به پایان سال مالی جدید باید گزارشات صورتهای مالی آنها مجددا انجام شود و گزارشات سال جدیدتر حسابرسی شود.

رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه گزارشات سال مالی 85 بانکهای مشمول واگذاری توسط سازمان حسابرسی حسابرسی شده است، تصریح کرد: با نزدیک شدن به سال مالی جدید باید این بانکها گزارشات سال مالی 86 خود را ارائه دهند تا سازمان حسابرسی آنها را رسیدگی نماید.

به گفته وی گرچه بانکها از آمادگی کلی برای واگذاری سهام به بخش خصوصی برخوردار هستند، اما با مشکلاتی نیز مواجهند که به تدریج مرتفع خواهد شد.

نجفی علمی با تاکید بر اینکه شرکتهای بیمه نیز در خصوص صورتهای مالی با چنین وضعیتی مواجه هستند، گفت: اگر عرضه سهام آنها نیز پیش از این زمان انجام می شد با مانعی روبرو نبود، اما با نزدیک شدن به سال مالی جدید باید مجددا اطلاعات و آمار جدید مربوط به سال 86 آنها رسیدگی شود.