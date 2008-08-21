گزارش تصویری/ دیدار سنیوره با مقامهای عراقی

دیدار سنیوره با کاردینال امانوئل دلی
دیدار نخست وزیر لبنان با معاون رئیس جمهوری عراق
دیدار با طارق الهاشمی
دیدار سنیوره با عبدالعزیز حکیم
سنیوره در نشست شورای وزیران عراق
عکس/ خبرگزاری مهر- بغداد
بغداد - خبرگزاری مهر : فؤاد سنیوره نخست وزیر لبنان که روز گذشته برای یک دیدار یک روزه وارد بغداد شده بود با مقامهای ارشد عراقی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار سنیوره با کاردینال امانوئل دلی
دیدار نخست وزیر لبنان با معاون رئیس جمهوری عراق
دیدار با طارق الهاشمی
دیدار سنیوره با عبدالعزیز حکیم
سنیوره در نشست شورای وزیران عراق
عکس/ خبرگزاری مهر- بغداد
نظر شما