به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ا ز اسلام آنلاین، بر اساس محاسبات نجومی مرکز طرح اسلامی رصد هلال ماه در امارات، برخی کشورها چون لیبی یکشنبه 31 آگوست ( 10 شهریورماه) و برخی کشورها دوشنبه اول سپتامبر ( 11شهریور)، برخی چون هند و پاکستان سه شنبه به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.

بنابراین دوشنبه اول سپتامبر (11 شهریور ماه) آغاز ماه مبارک رمضان در بیشتر کشورهای اسلامی خواهد بود.

برخی کشورها چون عربستان و مصر شنبه 2 آگوست ( 12 مردادماه) ماه شعبان را آغاز کرده اند که در این کشورها دوشنبه 11شهریور ماه مبارک رمضان خواهد بود. در این کشورها ماه شعبان 30 روز دارد.

کشورهای دیگری مانند اردن، عمان، الجزایر، مراکش و مالزی که یکشنبه 3 آگوست ( 13 مردادماه) را به عنوان نخستین ماه روز ماه شعبان آغاز کرده اند، ماه شعبان در این کشورها 29 روزه است، بنابراین دوشنبه 1 سپتامبر ( 11 شهریورماه) آغاز ماه رمضان خواهد بود.

لیبی نیز اعلام کرد یکشنبه 31 آگوست ( 10 شهریورماه) آغاز ماه رمضان در این کشور است.

اما برخی کشورها چون پاکستان و هند که دوشنبه 4 آگوست ( 14 مرداد) همزمان با آغاز ماه شعبان بوده است، روز سه شنبه 2 سپتامبر ( 12 شهریور) به استقبال ماه مبارک رمضان می روند.

کشورهای آمریکای شمالی، ترکیه، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو، صربستان، مقدونیه و اسلوونی نیز اول سپتامبر ( 11 شهریور ماه) را آغاز ماه مبارک رمضان اعلام کرده اند.