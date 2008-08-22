لزوم رفع خلأ قانونی رسیدگی به جرائم رایانه ای در مجلس هشتم

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لایحه جرائم رایانه ای از مجلس هفتم باقی مانده و بر اساس مذاکرات انجام شده با نمایندگان با توجه به اهمیت این لایحه تکلیف آن به زودی در مجلس هشتم مشخص شود.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری، از نمایندگان خواست در تصویب لایحه جرایم رایانه ای که با توجه به شرایط روز جامعه بسیار حائر اهمیت است تسریع ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه استفاده از رایانه روز به روز در حال گسترش است و می طلبد قانون جامعی در ارتباط با این امر در اختیار داشته باشیم افزود : در شرایط امروز که بهره گیری از سیستم های ارتباطی جدید همانند رایانه افزایش یافته، کنترل، نظارت و برخورد مناسب نیز ضرورت پیدا می کند.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به ویژگی های فناوری های نوین در ابعاد گوناگون، اقدام قضایی موثر را لازمه حضور در این عصر دانست و گفت: امروز جرائمی همچون جرائم اینترنتی نیازمند قوانین جدید و تجربه خاص در بعد قضایی است.