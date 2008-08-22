ادامه انتصاب رؤسای پردیسهای دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران، دکتر "محمد رضائیان" دانشیار گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به ریاست پردیس ابوریحان منصوب شد.

پیش از این سرپرستی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران بر عهده دکتر "ایرج اله دادی" از اعضای هیئت علمی این پردیس بود. "ایرج اله داد" برای سه دوره ریاست پردیس ابوریحان دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

رؤسای پردیسهای دانشگاه تهران با نظرخواهی از اعضای هیئت علمی انتخاب و با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

به گفته رئیس دانشگاه تهران دکتر محمد حسین امید با آراء نسبتا بالای اعضای هیئت علمی در جایگاه رئیس جدید این پردیس دانشگاهی قرار گرفت و علی مقاری نیز با رای قاطع اعضای هیئت علمی پردیس علوم رئیس این پردیس شد.

به گزارش مهر، دکتر محمود نیلی - رئیس پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران نیز هفته گذشته در پی تغییر رئیس پردیس علوم پایه و تغییر قریب الوقوع رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه هنوز برای تغییر در ریاست پردیس فنی اقدامی نکرده است.

وی در مورد نحوه تعیین رؤسای رؤسای جدید گفت: رؤسای جدیدی که برای پردیسها انتخاب می شوند با نظرخواهی اعضای هیئت علمی تعیین خواهند شد.