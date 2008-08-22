پایان قرارداد ترومن با بسکتبال ایران/ احتمال فعالیت در باشگاه داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، رایکو ترومن از اسفندماه سال 85 رفت و آمد خود در بسکتبال ایران را آغاز کرد و از ابتدای سال 86 هم به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شد. قرارداد این مربی صربستانی امروز و پس از حضور در دو رویداد جام ملت های آسیا و المپیک که به ترتیب با عنوان های قهرمانی و یازدهمی همراه بود به اتمام می رسد تا مسئولان فدراسیون بسکتبال طی هفته آینده با برگزاری نشستی در مورد ادامه همکاری با وی درتیم ملی یا حتی تیم های باشگاهی مذاکره و تصمیم گیری کنند.

محمدرضا مشحون رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال در گفتگو با خبرنگارمهر ضمن ابراز رضایت از عملکرد رایکو ترومن و تمایل برای ادامه همکاری با وی گفت: البته تمدید قرارداد با این مربی صربستانی مستلزم تفاهم دوجانبه فدراسیون بسکتبال با وی است که در نشست هفته آینده تحقق یافتن یا نیافتن آن مشخص می شود.

وی خاطرنشان کرد: ازعملکرد ترومن راضی هستیم اما در حقیقت نظر واقعی وی را برای ادامه کار در بسکتبال ایران نمی دانیم شاید به طور حتم او برای سال های آتی برنامه های جدیدی دارد ضمن اینکه هنوز از شرایط جدید ما هم مطلع نشده است. درهر صورت ترومن در حال حاضر درایران به سر می برد و تا زمانی که تکلیفش برای تمدید قرارداد مشخص نشده باشد به کشورش باز نمی گردد.

مشحون اظهارداشت: در اولین فرصت طی هفته آینده نشست مشترک با رایکو ترومن را برگزار می کنیم تا با مطرح شدن شرایط جدید در مورد ادامه کار و یا چگونگی آن به نتیجه نهایی برسیم.

"این احتمال وجود دارد که رایکو ترومن در یکی از تیم های باشگاهی ایران مشغول به کار شود؟"

رئیس سازمان تیم های ملی بسکتبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: هیچ چیز بعید نیست. اگر فدراسیون بسکتبال از تمدید قرارداد با ترومن خوددداری کند وی درمورد حضور در تیم های باشگاهی صاحب اختیار خواهد بود اگر هم قرارداد ملی خود را با وی تمدید کنیم مانعی برای حضور همزمانش در یک تیم باشگاهی وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: هیچ ایرادی ندارد سرمربی تیم ملی زمان های خالی خود را به یک تیم باشگاهی اختصاص دهد. به هر حال تیم های باشگاهی پشتوانه تیم ملی هستند و حتی در این صورت نظارت بر عملکرد ملی پوشان مستقیم تر می شود. در هر صورت همه چیز پس از برگزاری نشست مورد نظر مشخص می شود.