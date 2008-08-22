بومی سازی فناوری اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسجدیان مجری طرح با بیان این مطلب افزود: با دستیابی به این فناوری، ایران به مجموعه کشورهای تولید کننده سیستمهای اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات پیوست و از این پس وابستگی صنایع کشور به شرکتهای خارجی برای تأمین این محصول استراتژیک قطع شده است.

وی حفاظت، پایش وضعیت و مشاهده لحظه به لحظه وضعیت ماشینهای دوار را از ویژگیهای این فناوری دانست و گفت: از دیگر ویژگیهای این سیستم، قابلیت ضد آب، غبار، ضربه و انفجار است ضمن آنکه این دستگاه قابلیت تعیین وضعیت هشدار و خطر از روی طیف فرکانسی و تجزیه و تحلیل این طیفها وعیب یابی ماشین را دارد.

مجری این طرح، طراحی و ساخت "آنالایزر" پیشرفته ارتعاشی هشت کاناله قابل حمل را از دیگر دستاوردهای شرکت مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ذکر کرد و اظهار داشت: این دستگاه با کیفیت مطابق با استانداردهای بین المللی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی در صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت تولید کننده این فناوری از ساخت اولین نمونه سیستم بالانس اتوماتیک ماشینهای دوار و انجام بیش از 20 پروژه با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون ریال خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه ها در قالب ایده محوری، نیمه صنعتی، تحقیقات کاربردی، فروش محصول، خدمات مهندسی و طرحهای ارجاعی از سوی صنایع انجام شده است.