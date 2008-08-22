ساخت بزرگترین کتابخانه کرمانشاه 22 بهمن امسال آغاز می شود

علی اسماعیلی مدیرکل امور کتابخانه ای عمومی کرمانشاه از کلنگ زنی بزرگترین کتابخانه این استان در ایام دهه فجر امسال خبر داد و گفت : خوشبختانه با توجه به قطعی شدن مسئله زمین کتابخانه مرکزی استان و اختصاص 4000 متر برای این پروژه استاندار کرمانشاه طی دستوری به رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، 22 بهمن ماه امسال را به عنوان روز کلنگ زنی این کتابخانه معرفی کرد.

وی افزود : فاز نخست طرح مطالعاتی ساخت این کتابخانه هم توسط گروه مشاورینی که برای آن انتخاب شده اند به پایان رسیده و در حال حاضر این پروژه در فاز دوم مطالعاتی خود به سر می برد.

اسماعیلی با تقدیر از تلاشهای استاندار و معاونتهای آن اضافه کرد : خوشبختانه در جلسه ای هم که اخیراً برگزار شد استاندار کرمانشاه با اختصاص 500 میلیون تومان دیگر برای این پروژه موافقت کرد. این مبلغ از محل اعتبارات توازن (همسطح کردن اعتبارات بخشهای مختلف) اختصاص یافته است و به زودی هزینه می شود.

مدیرکل امور کتابخانه ای عمومی کرمانشاه گفت : بر این اساس سازمان مسکن و شهرسازی موظف شد نقشه جامع بنای این کتابخانه را به همراه پرسپکتیو آن تهیه و در محل احداث آن نصب کند و روز 22 بهمن نیز کلنگ ساخت آن را به زمین بزند.

زمین مصوب برای ساخت این کتابخانه که مساحت آن چهار هزار متر مربع است در یکی از بهترین نقاط شهر کرمانشاه واقع شده و چندی پیش نیز در یکی از جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان که با حضور استاندار برگزار شد برای ساخت کتابخانه مرکزی استان اختصاص یافت. تا کنون علاوه بر اعتبار فوق، 370 میلیون تومان دیگر هم برای طراحی و اجرای این پروژه اختصاص یافته است.