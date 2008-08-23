47 درصد از تماسهای مردم با 197 مربوط به انتقاد از پلیس است

سرهنگ ساویز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: طی پنج ماه اول سال جاری تعداد 97853 تماس قابل رسیدگی با مرکز 197 داشتیم که از این تعداد 6.9 درصد مربوط به شکایت از ماموران ، 47.6 درصد مربوط به انتقاد از پلیس ، 16.3 درصد پیشنهاد و 29.2 درصد نیز مربوط به تقدیر و تشکر از ماموران پلیس بود.

وی با اعلام اینکه تعداد شکایات از پلیس در پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2 درصد کاهش یافته است، گفت: میزان تقدیر و تشکر از ماموران پلیس طی پنج ماه اول سال جاری در مقایسه با سال گذشته نیز 2 درصد افزایش یافته است.

رئیس مرکز نظارت همگانی ناجا با اشاره به عمده شکایات و انتقادات مردم از ماموران نیروی انتظامی گفت: بیشترین شکایات و انتقادات مردم مربوط به بدرفتاری ماموران و عدم رسیدگی است.

وی درباره استاندارد سازی رفتار ماموران پلیس گفت: در حال حاضر نیروی انتظامی کلاسهای استاندارد سازی رفتار را برگزار می کند که تمامی ماموران نیروی انتظامی در این کلاس های یک هفته ای شرکت می کنند.

همچنین ساجدی نیا جانشین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: میزان تخلفات و شکایات از ماموران پلیس در پایتخت برابر آمارهای موجود 7 درصد کاهش یافته است.

وی از برخورد شدید نیروی انتظامی با ماموران متخلف خبر داد و گفت: نیروی انتظامی به هیچ عنوان ماموران متخلف را نمی بخشد و برابر قانون با آنها برخورد می کند.

وی از بهبود یافتن رفتار پلیس و کاهش تخلفات ماموران پلیس خبر داد و گفت: به عنوان مثال در موضوع دریافت رشوه ، تخلفات پلیس پایتخت بسیار ناچیز است.