تیم "ب" بسکتبال در مسابقات استانکوویچ شرکت می کند

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: اعضای تیم ملی بیشتر از 5 ماه در اردوی های فشرده و بدون وقفه بوده اند و حالا هم که از مسابقات سنگین المپیک بازگشته اند با خستگی زیادی روبه رو هستند.

وی افزود: به همین دلیل قصد داریم از اعضای تیم "ب" برای شرکت در رقابت های جام استانکوویچ استفاده کنیم. البته اگر در جمع کردن ترکیب نهایی و یا اعزام این تیم با مشکل مواجه شویم به ناچار از حضور تیم ملی اصلی خود در رقابت های کویت استفاده می کنیم.

پیکارهای بسکتبال قهرمانی جام استانکویچ دهه دوم مهرماه در کویت آغاز می شود. ایران به عنوان قهرمان آسیا درسال 2007 همراه با کشورهایی از غرب آسیا (دوتیم)، منطقه خلیج (دوتیم)، آسیای میانه و آسیای جنوبی (یک تیم) و آسیای شرقی (دو تیم) در این رقابت ها شرکت می کنند.

5 تیم برتر مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ جواز حضوردر مسابقات 2009 جام ملت های آسیا را به دست می آورند.