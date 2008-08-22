دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه غنی سازی آرد مصرفی کشور به عنوان یکی از اهداف معاونت غذا و دارو در سال جاری یاد کرد و افزود : در صدد هستیم غنی سازی 80 درصد آرد مصرفی کشور با آهن و اسیدفولیک را امسال اجرایی کنیم.

وی با اشاره به پایش و ارزیابی مستمر 75 درصد واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سال جاری تصریح کرد : رتبه بندی واحدهای تولیدی دو گروه از مواد غذایی پرخطر (فرآورده های گوشتی و لبنی) از دیگر اهداف معاونت غذا و دارو در سال جاری است.

معاون وزیر بهداشت همچنین به افزایش ایمنی و ارتقاء کیفیت محصولات غذایی با اجرای نظام تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی تولید اشاره و افزود : این برنامه در حداقل 7 درصد واحدهای تولیدی مواد و فرآورده های غذایی، آشامیدنی و مکملهای غذایی کشور اجرا می شود.