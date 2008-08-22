به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، برخی از بیمارستانهای بریتانیا طی اقدامی، امکان اقامه نماز را برای بیماران مسلمان فراهم کرده اند تا نمازخواندن را برای آنان تسهیل کنند.

با توجه به اینکه پرستاران این بیمارستانها نقش عمده ای در این امر دارند، دوره های آموزشی و کارگاههای آموزشی برای صدها پرستار برگزار شد.

این پرستاران وظیفه دارند که تخت بیماران مسلمان را در زمان نماز به سمت قبله برگردانده و پس از اقامه نماز دوباره به حالت قبل بازگردانند.

برخی از این بیمارستانها جهت راحتی، آرامش و آسایش بیماران این تسهیلات را برای آنان فراهم کرده اند.

دوره های آموزشی پرستاران از سوی پزشکان مسلمان و شورای محلی آموزش پرستاران برگزار شد.

این پرستاران وظیفه دارند علاوه بر اینکه تخت بیماران را به سمت قبله جا به جا می کنند، آب جهت وضو گرفتن بیمار و ایجاد فضایی آرام برای اقامه نماز آنها را نیز برای آنان فراهم کنند.