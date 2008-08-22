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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

اختصاصی مهر /

اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش از تصویب اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی در جلسه اخیر این شورا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی نوید ادهم درباره مصوبه اخیر جلسه شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت : در این جلسه اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.

وی ادامه داد : این اساسنامه دارای 5 فصل، 14 ماده و 9 تبصره است که  طبق آن مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران در دوره های مختلف تحصیلی تاسیس می شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اهداف مدارس بین المللی ایرانی افزود : تعلیم و تربیت دانش آموزان اتباع خارجی صرف نظر از رنگ، جنس، نژاد، دین و ملیت آنها، اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی با استفاده از محتوا و روشهای همطراز با برنامه های سایر مدارس بین المللی جهان با رعایت موزاین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تقویت ایمان به پروردگار و روحیه احترام به اعتقادات دینی دیگران، ایجاد زمینه مساعد برای دانش آموزان به منظور کسب معلومات و مهارتهای لازم زندگی و آماده سازی آنان برای ادامه تحصیل در سایر مدارس بین المللی و آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسلامی از جمله اهداف این مدارس است.

امکان استفاده از کمکهای مردمی در مدارس بین المللی

نوید ادهم در با اشاره به نحوه اداره این مدارس اظهار داشت : مدارس به صورت دولتی و یا غیر دولتی زیر نظر آموزش و پرورش اداره خواهند شد و تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و این مدارس برای اداره خود می توانند از کمکهای دریافتی والدین دانش آموزان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.

وی خاطرنشان ساخت : البته ضوابط دریافت کمکهای مردمی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و با امضای وزیر ابلاغ خواهد شد.

 دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدیران، کارکنان آموزشی، پرورشی و اداری مدارس بین المللی باید بر زبان خارجی مرتبط مسلط باشند گفت : مدیران این مدارس از بین کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه های مربوط انتخاب و منصوب می شوند و وزارت آموزش و پرورش می تواند در صورت نیاز از معلمان خارجی واجد شرایط برابر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای تدریس برخی از دروس استفاده کنند.

عربی،انگلیسی، فرانسه و آلمانی زبان اصلی تدریس مدارس بین المللی هستند

نوید ادهم در خصوص شرایط و نحوه پذیرش دانش آموزان در این مدارس افزود : متقاضیان ثبت نام در این مدارس باید دارای جواز معتبر اقامت از جمهوری اسلامی ایران باشند و دانش آموزان ایرانی که بخشی از تحصیلات خود را در کشورهای خارجی گذرانده اند در صورت عدم امکان تحصیلی آنها در مدارس تطبیقی یا سایر مدارس کشور و بنا به تشخیص کمیسیون خاص مدارس خارج از ایران برای مدت معینی می توانند در این مدارس ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به برنامه درسی، طول دوره و ارزش تحصیلی این مدارس اضافه کرد: برنامه درسی این مدارس براساس نظامهای آموزشی بین المللی معتبر است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با همکاری حوزه ستادی تهیه، تصویب و اجرا می شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت : ارائه دروس قرآن و دینی برای دانش آموزان مسلمان الزامی و شرکت محصلان در کلاسهای فوق برنامه بلامانع است و زبان اصلی تدریس در مدارس بین المللی بر حسب مورد یکی از زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه یا آلمانی خواهد بود و اعطای کارنامه تحصیلی پایان هر سال و گواهینامه پایان دوره به دانش آموزان براساس نظام آموزشی معتبر خواهد بود.

ایجاد کلاسهای جداگانه برای دانش آموزان دختر و پسر در مدارس بین المللی

نوید ادهم در خصوص ارزشیابی تحصیلی و تربیتی این مدارس گفت : ارزشیابی در کلیه پایه ها براساس آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی متناسب با شرایط نظام آموزشی بین الملل ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط دفاتر ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

وی افزود : این مدارس می توانند در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش با سایر مدارس و سازمانهای آموزشی و فرهنگی داخلی و خارجی ارتباط داشته باشند.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: در این مدارس باید برای دانش آموزان دختر و پسر کلاسهای جداگانه تشکیل دهند.

کد مطلب 735949

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