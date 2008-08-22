اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مهدی نوید ادهم درباره مصوبه اخیر جلسه شورای عالی وزارت آموزش و پرورش گفت : در این جلسه اساسنامه مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید.

وی ادامه داد : این اساسنامه دارای 5 فصل، 14 ماده و 9 تبصره است که طبق آن مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای آموزش و پرورش اتباع خارجی مقیم ایران در دوره های مختلف تحصیلی تاسیس می شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اهداف مدارس بین المللی ایرانی افزود : تعلیم و تربیت دانش آموزان اتباع خارجی صرف نظر از رنگ، جنس، نژاد، دین و ملیت آنها، اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی با استفاده از محتوا و روشهای همطراز با برنامه های سایر مدارس بین المللی جهان با رعایت موزاین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تقویت ایمان به پروردگار و روحیه احترام به اعتقادات دینی دیگران، ایجاد زمینه مساعد برای دانش آموزان به منظور کسب معلومات و مهارتهای لازم زندگی و آماده سازی آنان برای ادامه تحصیل در سایر مدارس بین المللی و آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسلامی از جمله اهداف این مدارس است.

امکان استفاده از کمکهای مردمی در مدارس بین المللی

نوید ادهم در با اشاره به نحوه اداره این مدارس اظهار داشت : مدارس به صورت دولتی و یا غیر دولتی زیر نظر آموزش و پرورش اداره خواهند شد و تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و این مدارس برای اداره خود می توانند از کمکهای دریافتی والدین دانش آموزان و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده کنند.

وی خاطرنشان ساخت : البته ضوابط دریافت کمکهای مردمی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و با امضای وزیر ابلاغ خواهد شد.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مدیران، کارکنان آموزشی، پرورشی و اداری مدارس بین المللی باید بر زبان خارجی مرتبط مسلط باشند گفت : مدیران این مدارس از بین کارکنان رسمی وزارت آموزش و پرورش و بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه های مربوط انتخاب و منصوب می شوند و وزارت آموزش و پرورش می تواند در صورت نیاز از معلمان خارجی واجد شرایط برابر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای تدریس برخی از دروس استفاده کنند.

عربی،انگلیسی، فرانسه و آلمانی زبان اصلی تدریس مدارس بین المللی هستند

نوید ادهم در خصوص شرایط و نحوه پذیرش دانش آموزان در این مدارس افزود : متقاضیان ثبت نام در این مدارس باید دارای جواز معتبر اقامت از جمهوری اسلامی ایران باشند و دانش آموزان ایرانی که بخشی از تحصیلات خود را در کشورهای خارجی گذرانده اند در صورت عدم امکان تحصیلی آنها در مدارس تطبیقی یا سایر مدارس کشور و بنا به تشخیص کمیسیون خاص مدارس خارج از ایران برای مدت معینی می توانند در این مدارس ادامه تحصیل دهند.

وی با اشاره به برنامه درسی، طول دوره و ارزش تحصیلی این مدارس اضافه کرد: برنامه درسی این مدارس براساس نظامهای آموزشی بین المللی معتبر است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و با همکاری حوزه ستادی تهیه، تصویب و اجرا می شود.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت : ارائه دروس قرآن و دینی برای دانش آموزان مسلمان الزامی و شرکت محصلان در کلاسهای فوق برنامه بلامانع است و زبان اصلی تدریس در مدارس بین المللی بر حسب مورد یکی از زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه یا آلمانی خواهد بود و اعطای کارنامه تحصیلی پایان هر سال و گواهینامه پایان دوره به دانش آموزان براساس نظام آموزشی معتبر خواهد بود.

ایجاد کلاسهای جداگانه برای دانش آموزان دختر و پسر در مدارس بین المللی

نوید ادهم در خصوص ارزشیابی تحصیلی و تربیتی این مدارس گفت : ارزشیابی در کلیه پایه ها براساس آیین نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی متناسب با شرایط نظام آموزشی بین الملل ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط دفاتر ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

وی افزود : این مدارس می توانند در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش با سایر مدارس و سازمانهای آموزشی و فرهنگی داخلی و خارجی ارتباط داشته باشند.

دبیر شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: در این مدارس باید برای دانش آموزان دختر و پسر کلاسهای جداگانه تشکیل دهند.