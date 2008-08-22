به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد سیلوستر استالونه برای دریافت این جایزه که امسال اولین بار اعطا می‌شود، به زوریخ سفر می‌کند. برگزارکنندگان جشنواره زوریخ یک بخش مرور آثار را نیز به او اختصاص داده‌اند که با نمایش مجموعه فیلم‌های "راکی" و "رمبو" همین طور درام جنایی "شهرک پلیس" 1997 به کارگردانی جیمز منگلد همراه است.

"رمبو: نسخه کارگردان" استالونه نیز اولین بار در جشنواره زوریخ پخش می‌شود. بازیگر، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی ضمنا با حضور در یک کلاس پیشرفته درباره دوران کاری خود با پیتر کووی مورخ سینما و منتقد سابق ورایتی صحبت می‌کند. چهارمین جشنواره فیلم زوریخ از 25 سپتامبر تا پنجم اکتبر (چهار تا 14 مهر) در سوئیس برگزار می‌شود.

استالونه 62 ساله امسال "رمبو" را روی پرده داشت که چهارمین فیلم مجموعه حادثه‌ای پرفروش دهه 1980 است. او به زودی قسمت پنجم "رمبو" را نیز می‌سازد. استالونه به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم زندگینامه‌ای "پو" درباره ادگار آلن پو نویسنده معروف فرانسوی را در دست تولید دارد و فیلم تلویزیونی "بدنام" از دیگر پروژه‌های آتی اوست.

استالونه قرار است به زودی در فیلم هندی "عشق باورنکردنی" به کارگردانی صبرخان با حضور آکشی کانا و کارینا کاپور بازی کند. او سال 1977 برای فیلم سینمایی "راکی" نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد و فیلمنامه غیراقتباسی شد.