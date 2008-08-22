لزوم اعمال نظارت جدی در راستای مقابله با مفاسد داخل زندان

غلامعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات سازمان در راستای مقابله با رفتارهای پر خطر اشاره کرد و افزود : اقدامات مثبتی در سازمان به خصوص در مورد مقابله با رفتارهای پرخطر و مفاسد داخل زندان و همچنین در نصب دوربینها در داخل زندانها انجام شده است.

معاون قضائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تصریح کرد : باید مقابله با مفاسد را در داخل زندانها و امر کاهش آسیب و مقابله با رفتارهای پرخطر را جدی گرفت و با آن مبارزه کرد.

وی بر تقویت واحدهای نظارتی تاکید کرد و افزود : در صورتیکه بخواهیم بازرسی به معنای واقعی کلمه صورت پذیرد باید از حالت شعاری این امر خارج شود .

محمدی خاطر نشان کرد : به طور حتم تحقق برنامه های سازمانی و مقابله با رفتارهای پرخطر و کاهش آسیب ، تدبیر، عملیاتی بودن و حضور پررنگ را می طلبد.