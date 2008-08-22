به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که اواسط فروردین امسال پروانه نمایش گرفته در دوازدهمین جشن سینمای ایران با دیگر آثار به رقابت می‌پردازد. "آتشکار" نتوانست در جشنواره فیلم فجر سال گذشته حضور یابد و این نخستین حضور رقابتی آن محسوب می‌شود.

"آتشکار" دومین ساخته سینمایی امیریوسفی پس از فیلم سینمایی "خواب تلخ" و داستان یک کارگر آتشکار است که بر سر گرفتن تصمیمی با روح پدرش درگیر می‌شود. حمید فرخ‌نژاد تنها بازیگر حرفه‌ای این فیلم است که با چهره و گویشی متفاوت در آن بازی کرده است.

فیلم به تهیه‌کنندگی امیریوسفی تولید شده و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در آن مشارکت دارد. عوامل تولید "آتشکار" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: ساعد نیکذات، تدوین: هایده صفی‌یاری، طراح جلوه‌های بصری: ایرج رامین‌فر، طراح گریم: محمدرضا قومی، طراح صحنه و لباس: علی وطن‌دوست، مدیر تولید: سعید هاشمی و عکاس: عبدالله عبدی‌نسب.

"آتشکار" که پخش آن بر عهده فیلمیران است، پیش از این قرار بود 18 اردیبهشت‌ماه در گروه سینمایی عصر جدید به نمایش عمومی درآید، اما به دلایلی با وجود داشتن مجوز نمایش اکران آن به تعویق افتاد. هنوز زمان نمایش عمومی این فیلم مشخص نشده است.