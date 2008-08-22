  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

سفره‌های افطار عربستان به موافقت مقامات این کشور نیاز دارند

سفره‌های افطار عربستان به موافقت مقامات این کشور نیاز دارند

وزارت امور اسلامی عربستان اعلام کرد براساس ضوابط جدید گستراندن سفره‌های افطاری در ماه مبارک رمضان در مساجد این کشور نیازمند موافقت این وزارتخانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، عبدالله بن مفلح آل حامد مدیرکل وزارت امور اسلامی عربستان در منطقه ریاض اظهار داشت: این وزارتخانه بر اساس یکسری قوانین و ضوابط جدید تنها مساجدی مجاز به گستراندن سفره های افطاری هستند که از پیش از آن موافقت این وزارتخانه را کسب کرده اند.

وی افزود: این وزارت تمام تلاش و همه تجهیزات اداری و دعوی خود را به کار می گیرد تا در ماه مبارک رمضان استقبال  به بهترین نحو پذیرای مسلمانان باشد.

مفلح آل حامد در ادامه افزود: در زمینه آماده سازی مساجد در استقبال از ماه مبارک رمضان نیز ملزومات و لوازم خاصی برای این ایام در نظر گرفته شده که مفروش کردن کامل همه مساجد، تجهیزات بلندگو با صداهای مختلف و پخش صدای قرآن از آنها به شمار می روند. 

وی با بیان اینکه ساماندهی ائمه مساجد در مساجد مختلف این کشور از دیگر اقدامات به شمار می رود، یادآور شد: فعالیت 24  ساعته مساجد و باز بودن آنها به روی همه مسلمانان، نظافت مساجد به بهترین شکل و عدم کوتاهی در خدمت رسانی به مسلمانان از دیگر اقدامات این وزارت در ماه مبارک رمضان هستند.

کد مطلب 735971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها