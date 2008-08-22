به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، عبدالله بن مفلح آل حامد مدیرکل وزارت امور اسلامی عربستان در منطقه ریاض اظهار داشت: این وزارتخانه بر اساس یکسری قوانین و ضوابط جدید تنها مساجدی مجاز به گستراندن سفره های افطاری هستند که از پیش از آن موافقت این وزارتخانه را کسب کرده اند.

وی افزود: این وزارت تمام تلاش و همه تجهیزات اداری و دعوی خود را به کار می گیرد تا در ماه مبارک رمضان استقبال به بهترین نحو پذیرای مسلمانان باشد.

مفلح آل حامد در ادامه افزود: در زمینه آماده سازی مساجد در استقبال از ماه مبارک رمضان نیز ملزومات و لوازم خاصی برای این ایام در نظر گرفته شده که مفروش کردن کامل همه مساجد، تجهیزات بلندگو با صداهای مختلف و پخش صدای قرآن از آنها به شمار می روند.

وی با بیان اینکه ساماندهی ائمه مساجد در مساجد مختلف این کشور از دیگر اقدامات به شمار می رود، یادآور شد: فعالیت 24 ساعته مساجد و باز بودن آنها به روی همه مسلمانان، نظافت مساجد به بهترین شکل و عدم کوتاهی در خدمت رسانی به مسلمانان از دیگر اقدامات این وزارت در ماه مبارک رمضان هستند.