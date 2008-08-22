آغاز ذخیره سازی کالاهای اساسی برای سال 88

مجید پارسانیا در گفتگو با مهر با اشاره به ذخیره سازی کالاهای اساسی گفت: ظرف چند سال اخیر براساس رویه و تکلیف دولت نهم، وزارت بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیازهای هر سال کشور در کالاهای اساسی را یک سال جلوتر تهیه کرده و بر همین اساس، نیازهای سال 87 را در سال گذشته خرید و ذخیره سازی کرده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، نیم میلیون تن روغن خام تهیه و آماده مصرف در حوزه خود نظیر کالابرگ و موارد تنظیم بازار است، همچنین این شرکت مبادرت به واردات نخود، عدس و لوبیا کرده که در سبد کالایی که برای کارکنان دولت و حقوق بگیران، ویژه ماه مبارک رمضان لحاظ شده است.

وی تصریح کرد: در سال جاری، تهیه گندم مورد نیاز کشور نیز به این کالاها اضافه شده که ما برای سال جاری به میزان مورد نیاز کشور، گندم خرید می کنیم. بر این اساس، فعلا برای ماه های شهریور، مهر و آبان خریدهای یک میلون تنی و واردات یک میلون تنی گندم را برنامه ریزی کرده ایم که به کشور وارد شود.

پارسانیا گفت: خرید کالاهای مورد نیاز کشور برای سال آتی نیز شروع شده و طبق مصوباتی که در اختیار وزارت بازرگانی است، نسبت به آنها اقدام می شود. هم اکنون می توان با اطمینان گفت که موجودی لازم برای مصرف قند و شکر سال 87 در انبارها ذخیره شده، برای تنظیم بازار برنج امسال نیز موجودی به اندازه کافی وجود دارد و برای سال 88 نیز به ذخیره سازی این کالا مشغول هستیم.

وی اظهار داشت: برای موارد تنظیم بازار و تکالیفی که دولت داشته بیش از مواد پیش بینی شده، ذخیره سازی صورت گرفته که البته برای برخی کالاها نیز حسب نیاز اقداماتی جهت تامین صورت می گیرد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که تغییرات قیمتی قابل توجهی در قیمت خریدهای سال جاری وزارت بازرگانی برای ذخیره سازی کالاهای مورد نیاز سال آتی صورت گرفته است. بنابراین یکی از مزیتهای طرح دولت نهم برای ذخیره سازی کالا یک سال قبل از مصرف موجب صرفه جویی در منابع مالی بوده که البته به لحاظ امنیتی نیز اطمینان خاطری را برای کشور به همراه دارد.