تعامل جدی بین دولت و شهرداری تهران دیده نمی شود

محسن نریمان در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان این مطلب که تعامل خاصی بین دولت و شهرداری تهران نمی بینم اظهارداشت : باید زمینه قانونی ایجاد تعامل فراهم شود تا مانع از تحت تاثیر قرار گرفتن سلیقه های شخصی بشویم.

وی هدف از تشکیل فراکسیون مدیریت شهری مجلس را ایجاد انگیزه و کمک به مدیریت شهری پویا در گستره شهرهای ایران عنوان کرد و افزود : خوشبختانه این فراکسیون مورد توجه ویژه نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به چالشهای فراروی شهرداریها تصریح کرد : با ارزیابیهایی که صورت خواهیم داد اگر این چالشها و موانع به خاطر فقر قانونی به وجود آمده باشد این فراکسیون وارد عمل شده و نسبت به رفع موانع قانونی اقدام خواهد کرد.

وی با عنوان اینکه تهران کلکسیونی از مشکلات کلانشهرها را در خود جای داده است افزود : این مشکلات به خاطر جمعیت زیاد و اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی پایتخت است. لذا نظر فراکسیون شهری مجلس به تهران بیشتر معطوف است.

نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس از ارتباط مستمر با نمایندگان شهرداریها و شوراهای شهر خبر داد و گفت : بعد از تعطیلات مجلس موضوع تشکیل جلسه با شورا و شهرداری تهران را در دستور کار داریم.