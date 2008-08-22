جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : مدیران ورزشی از جمله رئیس سازمان تربیت بدنی به همراه معاونان وی و رئیس کمیته ملی المپیک به کمیسیون فرهنگی فراخوانده می شوند تا گزارشی از عملکرد خود و دلایل عدم موفقیت در بازیهای المپیک ارائه دهند.

وی نتایج ضعیف ورزشکاران ایرانی در المپیک و ناکامیهای جدی ورزش کشور را در این عرصه بیانگر فقدان برنامه ریزی در ورزش قهرمانی دانست و افزود : ناکارآمدی نظام مدیریتی و برنامه ریزی علیرغم افزایش اعتبارات در ورزش همچنان پابرجاست و متاسفانه در حالی که انتظار می رفت با افزایش اعتبارات و بودجه های ورزشی موفقیتهای بیشتری نسبت به گذشته به دست آوریم اما نه تنها موفقیت خاصی در این عرصه به دست نیامد بلکه روند نزولی ورزش را شاهد بودیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در گذشته علل اصلی ناکامیهای ورزشکاران به کمبود اعتبارات ورزشی نسبت داده می شد اما شاهد بودیم که با افزایش اعتبارات حتی تک ستاره هایی که در گذشته با استعداد شخصی خود نتایجی برای ورزش کشور به دست می آوردند هم در بازیهای المپیک موفقیتی کسب نکردند.

وی علل اصلی ناکامیهای ورزشکاران ایرانی در المپیک را ناکارآمدی در مدیریت، گماردن مدیران غیرمتخصص و غیر ورزشی بر ورزش کشور و نداشتن یک نظام جامع برنامه ریزی برای شناسایی استعدادها و نیروهای جوان و نوجوان ورزشکار و مستعد عنوان کرد.

آرین منش با ابراز تاسف از اینکه ورزش ما فاقد یک نظام پژوهشی، مطالعاتی و آکادمیک است خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه یکی از جوانترین کشورهای جهان محسوب می شویم که استعدادهای فراوانی در عرصه های گوناگون به خصوص در بخش ورزش داریم نداشتن نظامی پژوهشی، مطالعاتی و آکادمیک باعث ایجاد فاصه میان ورزش قهرمانی کشور ما با دیگر کشورهای جهان که زمانی وضعیتی مشابه ما داشت شده است.