بحث نظافت مساجد در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در مورداهمیت بهداشت مسجد در مکتب اسلام باید گفت که در اسلام پاکیزگی جزئی از ایمان است و انسان مسلمان زمانی به مرحله کمال می رسد که پاکیزگی درون و بیرون خود را به اوج برساند.

پاکیزگی درون همان دور ریختن رذایل و گناهان است و جایگزین کردن صفات و کمالات خوب به جای آن، پاکیزگی بیرون نیز که خیلی مهم بوده و بر آن تأکید فراوان شده ، اهتمام به نظافت و پاکیزیگی است . در میان همه نظافتها و پاکیزگیها مساجد نیز به عنوان پایگاههایی برای ابلاغ پیام اسلام، از این امر مستثنی نیستند .

باید تمام نکاتی را که مربوط به زیبایی ظاهر مسجد است به درستی مورد توجه قرار گرفته و فعالان این پایگاههای فرهنگی از امر مهم پاکیزگی مسجد، چون پاکیزگی فردی و منزل شخصی، حتی روزی غافل نشوند .

در پیش بودن ماه مبارک رمضان و اختصاص دهه آخر شعبان به امر نظافت و بهداشت مساجد، حرکتی نمادین برای استقبال از ماه میهمانی خدا و حضور پرشور اقشار مختلف مردم برای عبادت و نزدیکی هر چه بیشتر به خالق هستی در پایگاههایی است که از آنها به عنوان قطعه ای از بهشت یاد می شود .

وجود دهه بهداشت مساجد به این معنا نیست که فعالان این حوزه، تنها در این مقطع زمانی خاص به امر نظافت پرداخته ، بقیه سال را بی اعتنا به این ضرورت برخواسته از ایمان باشند .

متأسفانه امروز شاهد هستیم برخی مساجد از این موضوع غفلت کرده و کمتر پاکیزگی مساجد را مورد توجه قرار می دهند اگر هم توجهی باشد به ظاهر است، به عنوان مثال فرشهای مساجد ممکن است حتی سالها شسته نشوند که این امر برای حاضران در مساجد خوشایند نبوده ، برای آنها از فضایی معنوی که انتظار می رود زیباترین و تمیزترین مکان باشد دلزدگی ایجاد می کند .

بحث بهداشت یکی از موضوعات احکام است، زیباییهای ظاهری و معنوی دین اسلام در بستر مساجد جاری است و مروجین احکام نباید نسبت به این موضوع بی توجه باشند .



دین اسلام یکی از ادیان توحیدی است که نسبت به نظم، بهداشت و نظافت تأکید بسیاری دارد و در احادیث ائمه معصومین و پیامبر اعظم و آیات قرآن نیز نسبت به این موضوعات تأکید ویژه ای شده است.

بی تردید بهداشت مساجد به هیچ وجه نباید منحصر به دهه آخر شعبان باشد . در تمام ایام سال بهداشت مساجد و نظافت بخشهای مختلف این پایگاههای معنوی و انسان‌ساز باید مورد توجه بوده و این اماکن همواره از فضایی پاکیزه، شایسته و دلچسب برای حضور پرشور برخوردار باشند .

هر سال دهه آخر شعبان به عنوان"دهه بهداشت و نکوداشت مساجد" مورد توجه قرار گرفته و طی آن به نظافت و پاکیزگی مساجد پرداخته می شود.