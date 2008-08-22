اسقف چینی پاپ را به چین دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اسقف جوزف لی شان در گفتگو با تلویویون "RAI" به عنوان تلویزیون ملی ایتالیا ابراز امیدواری کرد پاپ به چین سفر کند، چرا که تحولات بسیار چشمگیری در روابط واتیکان و پکن به وجود آمده است.

مسئله انتصاب اسقف لی در سال گذشته از سوی واتیکان تأیید شده و این امر به عنوان نمونه مثبتی از مناقشه طولانی مدت میان چین و مقر پاپ بر سر انتصاب اسقفها به شمار می رود.

دولت چین رسماً با گروه هایی که خارج از کنترل حزب کمونیست حاکم فعالیت کرده مخالف است و از تسلیم شدن در رابطه با انتصاب اسقف امتناع می کند، درحالی که واتیکان نیز نسبت به واگذاری حق سنتی خود در انتخاب رهبران کلیسایی بی میل بوده است.

هر دو طرف در سالهای اخیر تلاش کرده به مصالحه دست یابند. روابطه تیره و تار واتیکان و دولت کمونیست چین به سال 1952 باز می گردد زمانی که درست سه سال از قدرت این حزب در چین گذشته بود خواستار قطع ارتباط کاتولیکهای چینی با رم شد. در طول ده های 1960 و 1970 دین کاتولیک در چین غیر قانونی بود اما کلیسای کاتولیک طی 20 سال پس از آن به سرعت رشد کرد و پیروان خود را از 12 میلیون به 15 میلیون نفر چینی رساند.

درحال حاضر بسیاری از کاتولیکهای چینی در کلیساهای زیرزمینی به نیایش می پردازند که این کلیساها همواره در معرض انزجار، تهدید و واکنشهای شدید دولتی قرار دارند.

اما "لی" در این مصاحبه که اظهاراتش به زبان ایتالیایی ترجمه شد مسئله کاتولیکهای زیرزمینی را به کلی تکذیب کرد.

چندی پیش یکی از مقامات واتیکان سفر پاپ به چین را به علت فقدان آزادی دینی غیرقابل تصور دانست.