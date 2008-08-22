اطیابی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "خروس جنگی" به تازگی آماده نمایش شده و به زودی برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام خواهیم کرد. قصد دارم پس از گرفتن این مجوز قبل از جشنواره و در شرایطی مناسب فیلم را اکران عمومی کنیم.

در "خروس جنگی" مریلا زارعی، رضا عطاران، کیانوش گرامی، احمد پورمخبر، کیومرث ملک‌مطیعی، عباس جمشیدی‌فر، ارشیا صادقی طارمی و... به ایفای نقش می‌پردازند و در خلاصه داستان آن آمده است: زن و شوهری یکروز جایشان با هم عوض می‌شود و...

این فیلمساز درباره پروژه‌های "ماریا" و "رخنه" هم گفت: سعی دارم زمستان امسال "ماریا" را کلید بزنم. این فیلم نیاز به بودجه زیاد دارد و باید شرایط تولید آن فراهم شود. به تازگی هم برای "رخنه" درخواست پروانه ساخت داده‌ام و بعد از گرفتن مجوز تولید آن را آغاز خواهم کرد. فیلمنامه "ماریا" برای من اهمیتی ویژه دارد و تلاش می‌کنم امسال حتما آن را بسازم.

"ماریا" با فیلمنامه فرهاد توحیدی داستان پیرزنی مسیحی است که تصمیم می‌گیرد حضرت مسیح (ع) را ببیند و با یک روحانی مسلمان آشنا می‌شود. "رخنه" هم درباره خبرنگاری است که همیشه در پی نوشتن گزارش‌های جنجالی و افشاگرانه است. او بعد از نوشتن یکی از مطالبش متوجه می‌شود... فیلمنامه این فیلم را جعفر حسنی نوشته است.