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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۳۲

"خروس جنگی" برای گرفتن پروانه نمایش ارائه می‌شود

"خروس جنگی" برای گرفتن پروانه نمایش ارائه می‌شود

فیلم سینمایی "خروس جنگی" ساخته مسعود اطیابی این هفته برای گرفتن پروانه نمایش به شورای نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد ارائه می‌شود.

اطیابی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "خروس جنگی" به تازگی آماده نمایش شده و به زودی برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام خواهیم کرد. قصد دارم پس از گرفتن این مجوز قبل از جشنواره و در شرایطی مناسب فیلم را اکران عمومی کنیم.

در "خروس جنگی" مریلا زارعی، رضا عطاران، کیانوش گرامی، احمد پورمخبر، کیومرث ملک‌مطیعی، عباس جمشیدی‌فر، ارشیا صادقی طارمی و... به ایفای نقش می‌پردازند و در خلاصه داستان آن آمده است: زن و شوهری یکروز جایشان با هم عوض می‌شود و...

این فیلمساز درباره پروژه‌های "ماریا" و "رخنه" هم گفت: سعی دارم زمستان امسال "ماریا" را کلید بزنم. این فیلم نیاز به بودجه زیاد دارد و باید شرایط تولید آن فراهم شود. به تازگی هم برای "رخنه" درخواست پروانه ساخت داده‌ام و بعد از گرفتن مجوز تولید آن را آغاز خواهم کرد. فیلمنامه "ماریا" برای من اهمیتی ویژه دارد و تلاش می‌کنم امسال حتما آن را بسازم.

"ماریا" با فیلمنامه فرهاد توحیدی داستان پیرزنی مسیحی است که تصمیم می‌گیرد حضرت مسیح (ع) را ببیند و با یک روحانی مسلمان آشنا می‌شود. "رخنه" هم درباره خبرنگاری است که همیشه در پی نوشتن گزارش‌های جنجالی و افشاگرانه است. او بعد از نوشتن یکی از مطالبش متوجه می‌شود... فیلمنامه این فیلم را جعفر حسنی نوشته است.

کد مطلب 735999

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