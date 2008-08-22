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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۹

عظیمی در گفتگو با مهر :

دامنه دربرگیری اصولگرایان افزایش یابد

دامنه دربرگیری اصولگرایان افزایش یابد

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اصولگرایان در انتخابات دهم ریاست جمهوری باید دامنه دربرگیری فعالیتهای خود را فراتر از پیش کنند گفت: برای دستیابی به وحدت واقعی و جدی در بین تمامی اصولگرایان باید برای دقت و همه جانبه نگری ساز و کار جدیدی را طراحی کنیم.

محمد عظیمی قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به شاکله جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و اظهار داشت : "جبهه متحد اصولگرایان" ساز و کاری متناسب با زمان انتخابات مجلس هشتم بود کما اینکه شورای هماهنگی هم برای انتخابات ریاست جمهوری گذشته طراحی شده بود ‌اما در انتخابات آتی دامنه دربرگیری نیروهای اصولگرا باید وسعت بیشتری یابد.

وی افزود : البته شکل جبهه متحد تغییری نخواهد کرد اما ممکن است روش اجرایی تفاوتهایی داشته باشد و ساز وکاری منطبق با شرایط و زمان طراحی شود.

این فعال سیاسی اصولگرا درباره فعالیتهای تشکل متبوعش در انتخابات آتی گفت : به دلیل اعتقاد نیروهای اصولگرا به مبانی اصولی  پایه های اتحاد در بین آنان وجود دارد و لذا اصولگرایان می توانند به راحتی به وحدت در انتخابات آتی دست یابند.

قائم مقام جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی همچنین تصریح کرد : همه گروههای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری دهم باید از خواسته های حداکثری خود عدول کرده و به خواسته های حداقلی بسنده کنند و در نهایت به خواسته های مشترک که همه گروهها به آن پایبند هستند عمل کنند.

عظیمی با بیان اینکه جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی هم به دنبال وحدت است خاطرنشان کرد : برای دستیابی به این اتفاق تلاش می کنیم تا از طریق تعامل به تقویت خواسته های مشترک گروههای اصولگرا پرداخته و در مجموع شاهد وحدت نظر در بین اصولگرایان باشیم.

وی همچنین گفت : جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی مباحث مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری دهم را آغاز کرده که پس از طی این مرحله وارد مباحث عملیاتی انتخابات آتی خواهیم شد.

کد مطلب 736002

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