هیچ پروژه گازی به دلیل کمبود منابع مالی متوقف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا کسایی زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیش بینی می شود در صورت صرفه جویی مشترکان و اعمال محدودیت در تحویل سوخت به نیروگاهها و صنایع، میزان مصرف گاز در ماههای سرد سال به 584 میلیون متر مکعب در روز برسد، توضیح داد: اعمال نرخ پلکانی برای مشترکان پرمصرف موجب کاهش مصرف گاز در بخش خانگی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نرخ گازبها امسال تغییری نخواهد داشت، افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده جرایم در نظر گرفته شده برای مشترکان پرمصرف ثابت مانده و تغییر نخواهد کرد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: در حال حاضر هیچ پروژه ای در شرکت ملی گاز به دلیل کمبود منابع مالی متوقف نشده است ضمن اینکه فاز اول خط هفتم سراسری نیز در حال اجرا بوده و درخصوص فاز دوم این پروژه نیز هنوز تصمیم گیری نشده است.

کسایی زاده از اختصاص 500 میلیون دلار به پروژه های شرکت ملی گاز از محل فروش 3 درصد نفت خام خبر داد و اظهار داشت: بر اساس برنامه سند چشم انداز شرکت ملی گاز ایران از پتانسیل سرمایه گذاری سالیانه 7 میلیارد دلار برخوردار است.

به گفته وی برای اجرای پروژه های شرکت ملی گاز در سال جاری به حدود 50 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است که 21 هزار میلیارد ریال آن از طریق وامهای داخلی و خارجی و مابقی این اعتبار نیز از منابع داخلی شرکت ملی گاز تامین می شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اشاره به مصوبه یک میلیارد دلاری مجلس برای کمک به پروژه های گاز، تصریح کرد: این مصوبه از سوی دولت تایید شده است و بدین ترتیب شرکت ملی گاز ایران می تواند از طریق بانک مرکزی مبلغ ذکر شده را از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.