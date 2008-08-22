خدمات دولتی در مزارع مشکوک به آلودگی آب ارائه نمی شود

محمد مهدی بحرینی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مردم بدون نگرانی سبزی و صیفی مصرف کنند، گفت: آبیاری با آب فاضلاب در مزارع سبزی و صیفی غیرمجاز است و با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد، این در حالی است که هم اکنون هیچ گونه نگرانی در ارتباط با آبیاری با آب آلوده در مزارع سبزی و صیفی که دارای چاههای تحت کنترل بهداشتی هستند، وجود ندارد.

مدیرکل دفتر سبزی صیفی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر کنترل و نظارت بهداشتی بر مزارع سبزی و صیفی کشور از طریق مسئولان استانی اعمال می شود و در اطلاعیه ای سبزیکاری در مزارع مشکوک به آبیاری با آب آلوده از سوی مراجع قانونی غیر مجاز اعلام شده و کلیه استانها ملزم به رعایت و اجرای آن شده اند.

وی با بیان اینکه وجود آلودگی آب در مزارع سبزی و صیفی در حال بررسی است، افزود: آبیاری مزارع سبزی و صیفی کشور با آب چاه و با آب مطمئن و سالم است و آب آلوده در برخی مناطق به صورت محدود وجود دارد، که به منظور جلوگیری از سبزی کاری در این نقاط دستورالعملهای لازم از سوی مراجع قانونی به کلیه استانها ابلاغ شده است.

بحرینی اعلام کرد: خدمات دولتی نظیر کود، سم و تسهیلات در مزارع سبزی و صیفی که احتمال آبیاری با آب فاضلاب در آنها داده شود، از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه نخواهد شد.

وی اظهارداشت: با وجود اینکه نگرانی برای مصرف سبزی و صیفی وجود ندارد، ولی ضدعفونی کردن این محصولات با مواد ضد باکتریایی و نیز رعایت دستورالعملهای بهداشتی از سوی مردم ضروری است .

مدیرکل دفتر سبزی صیفی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر سطح زیرکشت محصولات سبزی و صیفی، بالغ بر 6.16 درصد از کل محصولات زراعی را به خود اختصاص داده، ضمن اینکه میزان تولید این محصولات معادل 28.9 درصد کل تولید محصولات زراعی است.

وی افزود: سطح زیرکشت محصولات سبزی و صیفی معادل 820 هزارهکتار است و پیش بینی می شود امسال بالغ بر22 میلیون و 700 هزار تن در کشور تولید شود، که این میزان با وجود اثرات ناشی از بروزخشکسالی و سرمازدگی، نسبت به سال گذشته بالغ بر10 درصد افزایش خواهد یافت.

مدیرکل دفترسبزی صیفی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: پیش بینی می شود امسال بیش از 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شود که این رقم نسبت به سال قبل 18 درصد افزایش دارد، ضمن اینکه پیش بینی تولید 5 میلیون و200 هزار تن گوجه فرنگی در سال زراعی جاری شده است.