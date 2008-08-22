فهرست اولیه سومین جشنواره فیلم رم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "هشت" شامل هشت فیلم کوتاه ساخته جین کمپیون، گائل گارسیا برنال، یان کونن، میرا نائیر، گاسپار نوئه، عبدالرحمن سیساکو، گاس ون سنت و ویم وندرس است و در آن خطرات و چالش‌های پیش روی سیاره زمین مورد توجه قرار گرفته است.





برونو گانتس در صحنه‌ای از فیلم "عقده بادر ماینهوف"

فیلم "هشت" اولین بار در دنیا در بخش مسابقه سینما 2008 جشنواره رم به نمایش درمی‌آید. فیلم تاریخی "دوشس" با بازی کایرا نایتلی و رالف فاینس نیز در بخش رسمی آنتپریما پخش می‌شود. این فیلم زندگینامه‌ای ساخته سول دیب و درباره لیدی اسپنسر اشرافزاده‌ قرن هجدهم است که دامنیک کوپر، هیلی ات‌ول و شارلوت رامپلینگ دیگر بازیگران آن هستند.

"عقده بادر ماینهوف" ساخته اولی ادل نیز در بخش آنتپریما پخش می‌شود. داستان درباره دسته ارتش سرخ معروف به گروه بادر ماینهوف است که از فعالترین و بانفوذترین گروههای چپگرا در آلمان غربی سال‌های 1960 و 1970 بود. الکساندرا ماریا لارا و برونو گانتس در این فیلم آلمانی بازی می‌کنند. ماریا لارا و گانتس سال 2004 در فیلم تحسین‌شده "سقوط" نیز بازی کردند.

فیلم‌های شرکت‌کننده در بخش آنتپریما و سینما 2008 برای دریافت جایزه بهترین فیلم به ارزش 119 هزار دلار رقابت می‌کنند که برنده آن با آرای هفت عضو یک هیئت داوران بین‌المللی شامل چهره‌های حرفه‌ای سینما انتخاب می‌شود. امسال سینماروها نیز فیلم‌های بخش رسمی جشنواره رم را داوری می‌کنند و یک فیلم با آرای آنها جایزه مارکوس اورلیوس طلایی را دریافت می‌کند.

"باب مارلی: اکسدوس 77" ساخته آنتونی وال و فیلم ایتالیایی Effedia – sulla mia cattiva strada ساخته ترزا مارچسی درباره فابریزیو دل آندره خواننده ایتالیایی نیز اولین بار در جشنواره رم پخش می‌شود. آل پاچینو بازیگر آمریکایی جایزه دستاورد این دوره جشنواره رم را می‌گیرد و دیوید کراننبرگ اثر چندرسانه‌ای Chromosomes را در گالری هنر رم به نمایش می‌گذارد.

Lol به کارگردانی لیزا آزولوس با بازی سوفی مارسو اولین بار در دنیا در بخش "آلیس در شهر" به نمایش درمی‌آید که به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد و "تابستان" کنت گلنان با بازی رابرت کارلایل دیگر فیلم این بخش است. بخش آلیس در شهر در عین حال میزبان پنج نفر از مطرحترین انیماتورهای ایتالیا خواهد بود.

بخش تمرکز بر برزیل جشنواره رم به سینمای برزیل اختصاص دارد و کاتانو ولوسو خواننده معروف برزیلی پس از نمایش فیلم مستند Coracao Vagabundo به کارگردانی ادواردو دی آندراد که فیلمی درباره اوست، در رم برنامه اجرا می‌کند. جشنواره رم بخشی را نیز به نمایش مهمترین آثار دینو ریزی فیلمساز مطرح ایتالیایی اختصاص داده که ژوئن پیش در 91 سالگی درگذشت.

سومین جشنواره فیلم رم از 22 تا 31 اکتبر (اول تا 10 آبان) برگزار می‌شود.