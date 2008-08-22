پیروزی هادی ساعی در نخستین گام

به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی تکواندو کشورمان در اولین مبارزه خود در وزن 80- کیلوگرم بازیهای المپیک مقابل" دیپاک بیستا" از نپال قرار گرفت و با ارائه یک مبارزه تهاجمی و فکورانه قبل از پایان راند سوم 7 برصفر حریف خود را شکست داد و با قدرت گام به دو دوم گذاشت. "چلبات" از سوئد قضاوت این دیدار را برعهده داشت.

وی در مبارزه دوم خود باید با "زوگو" از چین دیدار کند. مهمترین دیدار دور نخست بین "بحری تانری کلو" دارنده دو طلا یک نقره و یک برنز از مسابقات جهانی، یک نقره المپیک و سه نقره قهرمانی اروپا ار ترکیه و "استیون لوپز" دارنده چهار طلای جهان و دو طلای المپیک از آمریکا برگزار شد.

این مبارزه که تکرار فینال المپیک 2004 آتن بود با برتری 3بر صفر لوپز به پایان رسید. نماینده ترکیه در این مبارزه تا ابتدای راند سوم یک بر صفر از حریف خود پیش بود ولی لوپز طبق معمول مبارزات خود در راند سوم موتور خود را روشن کرد و با گرفتن چهار امتیاز که یک امتیاز آن روی دو اخطاری که از داور گرفت پاک شد 3 بر صفر مبارزه را به سود خود خاتمه داد. ضمن اینکه همان یک امتیاز بحری نیز به دلیل دو اخطاری که از داور دریافت کرد پاک شد.