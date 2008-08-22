امکان استیضاح وزیر آموزش و پرورش همچنان باقی است

فرهاد بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مهلت دو هفته ای به وزیر آموزش و پرورش برای حل مسائل وزارتخانه متبوع خود و رایزنی با مسئولان داده شده است، افزود: اگر جمع بندی نظرات نمایندگان در این دو هفته نشان دهد که اقدامات علی احمدی مناسب نیست، استیضاح وی به هئیت رییسه مجلس تقدیم می شود.

وی با اشاره به جلسات کمیسیون آموزش و تحقیقات با وزیر آموزش و پرورش قبل از تعطیلات مجلس اظهار داشت: نوع تعامل با فرهنگیان از ستاد تا صف، نحوه رسیدگی به عملکرد مدیران، برخورد با نیروهای حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نگرانی های نمایندگان مجلس است که خواهان رسیدگی و حل و فصل آنها شده ایم.