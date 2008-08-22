دستیابی محققان کشور به دانش فنی تولید نمایشگرهای لیزری

مهندس کمال جعفری مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: سیستمهای نمایش و نمایشگر لیزری (Laser Display) و یا (Show Systems) قابلیت نمایش تمامی فونت های فارسی و انگلیسی (TTF text) به صورت ثابت و متحرک، تصاویر و پویا نمایی (Graphic Animation) به صورت تک رنگ و تمام رنگی در همه فضاها را دارد.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگرهای تولید شده شامل نمایشگرهای کم توان از چند میلی وات تا نمایشگرهای پر توان در حد 20 تا 40 وات می شود اظهار داشت: تولید این نمایشگرها در انحصار کشورهای آمریکا و آلمان است که با دستیابی به دانش فنی این فناوری، ایران در زمره کشورهای تولید کننده نمایشگرهای لیزری درآمد.

مجری طرح با بیان اینکه دانش فنی، آزمایشگاههای مربوط و متخصصان لیزر در کشور بسیار محدود است، افزود: برای اجرای این پروژه، نمایندگی یکی از شرکتهای آلمانی تولید کننده این نوع نمایشگرها را پذیرفتیم که ضمن ایجاد زمینه های مناسب برای تجاری سازی محصولات تولید داخل، همکاریهای علمی نیز داشتیم.

جعفری، این نمایشگر را قابل استفاده در صنایعی چون نظامی، هوا فضا و خودرو دانست و ادامه داد: این نمایشگر می تواند به عنوان پرداشگر لیزری مواد (Laser material process ) برای حکاکی، برش، سوراخکاری و خوشکاری بر روی فلز بکار برده شود.

وی نورپردازی، لیزرشو، اطلاع رسانی و تبلیغات لیزری و نمایش های لیزری سه بعدی موزیکال به همراه پخش تیرز و محتوای تجاری، فرهنگی و غیره را از کاربردهای این نمایشگر ذکر کرد و به مهر گفت: این تکنولوژی برخلاف نمایشگرهای LED می تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت فضایی در کلیه محیطهای بسته و باز مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری به استانداردهای این تکنولوژی اشاره کرد و اضافه کرد: انجمن بین المللی نمایشگرهای لیزری (ILDA) که مقر آن در آمریکا است برای تولید این محصولات استانداردهایی در زمینه سخت افزاری شامل لیزر و اپتیک، نرم افزاری، کنترل و فناوری ایمن در سیستم های پر قدرت لیزری تدوین کرده است و تولید کنندگان برای تجاری سازی محصولات خود ملزم به تبعیت کردن از این استانداردها هستند.

مجری طرح با بیان اینکه در ایران متولی امر استانداردسازی محصولات لیزری سازمان انرژی هسته ای است، تاکید کرد: متاسفانه به دلیل مبهم و دست و پا گیر بودن این قوانین کمتر کسی به دنبال استانداردسازی این محصولات می رود و در این زمینه لازم است این سازمان فعال تر عمل کند.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده راحت تر از این نمایشگرها، کنترلرهای لیزری نیز تولید شده است، افزود: کنترلر سیستمهای نمایش لیزری علاوه بر دارا بودن کلیه پارامترهای مربوط به گرافیک، سرعت، مکان، ترتیب و زمان بندی، سیستمهای نمایشگر لیزری را به آسانی کنترل کرده و امکان ارتباط راحت تر کاربران با سیستم های نمایشگر را که قبلا نیاز به آموزش و تخصص داشت، فراهم می سازد.