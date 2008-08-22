ماه شعبان رو به پایان است ...

ماههای رجب، شعبان و رمضان فرصتهای ارزشمندی هستند که در اختیار انسانها قرار دارند تا به واسطه عبادات خاص و نزدیکی هرچه بیشتر به خالق هستی، زنگار زشتیها را از روح و جسم خود زدوده و به پاکی خلوص برسند .

در حالی روزهای پایانی ماه شعبان را پشت سر می گذاریم که طی دو ماه گذشته، ایام فرخنده ای چون مبعث رسول اکرم، ولادت امیرالمؤمنین ولات امام حسین، ولادت امام سجاد و ولادت حضرت ابوالفضل را به شادی برگزار کردیم و از خداوند قادر متعال خواستیم، لیاقت قرار گرفتن در صف یاران ائمه را به ما عطا کند .

ایام البیض برای اعتکاف بهترین زمان در ماه رجب برای عبادت خالصانه و تطهیر روح است. استغفار، صدقه دادن، استمرار بر دعای ماه شعبان و همینطور روزه از اعمال توصیه شده این ماه هستند که خیرات و برکات بسیاری را در پی داشته، معنویت را برای به جا آوردن این اعمال ، همراه با سبکی روح و بی قیدی نسبت به دنیا به همراه دارند .

متأسفانه روزمرگیها و دغدغه های زندگی پیچیده گاهی انسان را از امور معنوی و پرداختن به تعالی باز می دارد ، همین امر عاملی است تا بسیاری از فرصتهای ارزشمند از کف رفته و افسوسهای بی حاصل را برجای بگذارند .

برای اینکه دچار خسران معنوی نشویم باید دهه پایانی شعبان را غنیمت شمرد و با توکل و توسل به خالق یکتا، بهترینها را از او خواسته و در یاری نیازمندان کوشاتر از قبل عمل کنیم .

این دهه همچنین فرصتی برای آمادگی پذیرایی از ماه پرفیض و برکت رمضان است . ماه پربرکتی که ضیافت الله و فرصتی ارزشمند برای کسب فضایل نیک و نزدیکی به خداوند متعال است . این ماه بهترین زمان برای اتصال به حقیقت، دعا و عبادت خالصانه است.

چه خوب است در این ماه از خدا بخواهیم عبادت ما عبادت واقعی باشد تا بعد معنوی وجودمان تقویت شده و همواره ارتباط خود را با خالق هستی حفظ کنیم و به یاد او باشیم تا در پی این ارتباط مدام، به حیات طیبه دست یابیم .