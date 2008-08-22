واژه یهوه از نیایش کاتولیکها حذف شد

واتیکان تصریح کرده است که از این پس از کلمه چهار حرفی یهوه در نیایشهای کاتولیک استفاده نمی کند. رئیس کمیته نیایش الهی در ایالات متحده طی یادداشتی این امر را به مثابه یک حکم برای کشیشها ارسال کرده است. آرتور سراتلی رئیس این کمیته اظهار داشت این ممنوعیت بر نیایشها تأثیر ندارد اما می تواند بر برخی سرودهای مذهبی اندکی تأثیرگذار باشد. یهودیان هنگام اشاره به خداوند از این واژه استفاده می کنند که در کتاب عهد قدیم نیز آمده است.

لغو سفر دالایی لاما به کاستاریکا

نایب رئیس انجمن فرهنگی تبتی کاستاریکایی اعلام کرد که سفر غیر رسمی دالایی لاما به کاستاریکا که برای روز 10 سپتامبر برنامه ریزی شده بود به درخواست رئیس جمهور این کشور لغو شد. وی علت لغو این برنامه را سفر رسمی رئیس جهور چین به این کشور عنوان کرد که در ماه اکتبر انجام می شود. دولت کاستاریکا حضور ماه سپتامبر دالایی لاما را به معنای لغو سفر رئیس جمهور چین تلقی می کند.

پاپ با قربانیان فرودگاه مادرید همدردی کرد

پاپ طی تلگرافی به قربانیان حادثه فرودگاه مادرید تسلیت گفت. در این تلگراف که خطاب به کاردینال آنتونیو ماریا روکو، استقف اعظم مادرید و رئیس کنفرانس اسقفهای اسپانیا نوشته و توسط وزیر امور خارجه واتیکان امضا شده از کاردینال روکو خواسته شده اندوه عمیق رهبر کاتولیکهای جهان را به خانواده افرادی که در این حادثه جان خود را از دست داده ابلاغ و نزدیکی معنوی پاپ با آنها را مورد تأکید قرار دهد.

برگزاری دومین جشنواره بازار عکاظ در عربستان

جشنواره بازار عکاظ دومین جشنواره فرهنگی عربستان به شمار می رود که دارای جایگاه دینی و فرهنگی است. در این جشنواره برنامه های متنوعی اعم از آواز، اوپرا، مسابقات ورزشی، شب شعر، سخنرانیهای ادبی، فرهنگی و تاریخی، مسابقات دینی و فرهنگی با حضور فرهیختگان عرب برگزار می شود. این جشنواره از سوی برخی از علما با این ادعا که آن را احیای فرهنگ جاهلیت دانسته اند، تحریم شد. اما یکی از مقامات برجسته دینی این کشور ضمن نفی این تحریم اعلام کرد این جشنواره جهت تقویت رفتارهای حسنه دوران جاهلیت مانند یاری مظلوم، کرامت، خرید و فروشهای مباح و مشروع برگزار می شود.

تخصیص 3 میلیون جنیه به فقرا مصری در ماه رمضان

وزارت اوقاف مصر موافقت کرده به مناسبت ماه مبارک رمضان و عید فطر 3 میلیون جنیه را به فقرا و نیازمندان این کشور اختصاص دهد. کمک به نیازمندن و فقرای مصری در پی تصویب لایحه برطرف کردن نیازهای مسلمانان این کشور اجرا می شود که طی آن بیش از نیم میلیون فقیر و نیازمند پوشش داده می شوند.