مگر قلعه نویی و دایی با هم قهر هستند / استقلال خوب نتیجه نگرفته است

علی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: مگر علی دایی و قلعه نویی با هم قهر هستند که با قرار باشد آنها را با هم آشتی دهیم. این دو مربی خوب فوتبال ایران باهم دعوا نکرده اند که حالا قرار بر قهر و آشتی شان باشد. با این حال منتظر بازگشت آقای کفاشیان از پکن هستم تا در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بحث ملاقات امیر قلعه نویی و علی دایی را مطر ح کنم تا اگر احیانا کدورتی بین آنها هست برطرف شود.

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال خاطر نشان کرد: طی هفته گذشته درگیر انتخاب پیمانکاری برای ساخت کمپ باشگاه استقلال بودیم. بالاخره در روز چهارشنبه مزایده برای انتخاب این پیمانکار برگزار شد و توانستیم دو شرکت را برای این منظور گزینش کنیم. در نشست آتی هیئت مدیره باشگاه شرایط پیمانکارهای مورد نظر بررسی می شود از میان آنها بهترین گزینه انتخاب و کار ساخت مجموعه کمپ استقلال به آن شرکت واگذار می شود.

وی با اشاره به اینکه نشست آینده هیئت مدیره باشگاه استقلال روز دوشنبه هفته پیش رو برگزار خواهد شد، در خصوص انتخاب حامی مالی برای تیم فوتبال این باشگاه گفت: برای انتخاب اسپانسر تیم فوتبال استقلال عجله نکرده ایم، سعی مان بر این بوده که بهترین گزینه را برای حمایت مالی از تیم استقلال که علاوه بر مسابقات داخلی لیگ قهرمانان آسیا را نیز در پیش دارد، گزینش کنیم. در این رابطه با شرکت های مختلفی مذاکره کرده و به نتایج خوبی رسیدیم. نتایج این جمع بندی را روز دوشنبه به استحضار هیئت مدیره باشگاه می رسانم تا بهترین گزینه را به عنوان حامی مالی تیم انتخاب کنیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص نتایج تیم فوتبال این باشگاه گفت: آنچه مسلم است تیم ما از نظر نتیجه گیری تا به امروز که سه هفته از مسابقات لیگ برتر گذشته نتوانسته نتایج خوبی را کسب کند اما از نظر فنی تیم شرایط خوبی دارد. من به عنوان مدیرعامل باشگاه از عملکرد کلی تیم رضایت دارم. بدون شک تیم فصل جاری استقلال از همه جهات با تیمی که در فصل گذشته داشتیم متفاوت است. از همه نظر تیم تقویت شده و توانایی بیشتری نسبت به قبل دارد.

فتح الله زاده در خصوص بازی آینده تیم فوتبال استقلال با مس کرمان و تقابل این تیم با گروهی از بازیکنان و مربیانی که پیشینه بازی در جمع آبی پوشان تهرانی را دارند، گفت: مسلما برای رسیدن به جمع مدعیان قهرمانی باید هرچه زودتر روند روبه رشد تیم آغاز شود. بازی خوب تیم فوتبال استقلال اگر با نتیجه گیری توام شود می توان به آینده تیم امیدوار بود. بازی با مس کرمان می تواند نقطه آغازین این راه صعود استقلال باشد.

وی ادامه داد: استقلالی های مس کرمان خودشان حتما می دانند که استقلال محبوب قلبهاست و یکی از پرطرفدارترین تیم های ایران و آسیاست. آنها هم حتما استقلال را دوست دارند. من برای آنها آرزوی موفقیت می کنم و انتظار دارم مانند گذشته یک بازی جوانمردانه را مقابل استقلال به نمایش بگذارند.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص اشتباهات داوری که در بازی این تیم برابر سپاهان رخ داد و باعث توقف آبی پوشان تهرانی در دیدار برابر حریف اصفهانی شد و نیز احتمال تکرار این اشتباهات در بازیهای آینده گفت: مطمئنم که دیگر مانند فصل گذشته سلسله اشتباهات داوری به ضرر استقلال رقم نخواهد خورد. در همین بازی استقلال مقابل سپاهان محسن ترکی که از داوران خوب فوتبال ایران است، اشتباهی مرتکب شد. من اعتقاد دارم این اشتباه سهوی است که می تواند از هر داوری سربزند و تعمدی در آن نیست.

وی تصریح کرد: اگر این اشتباهات در بازیهای آینده نیز تکرار شود بدون شک تصمیمی جدی خواهیم گرفت که اتفاقات فصل گذشته مجددا رقم نخورد.