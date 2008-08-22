حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این سند، بخش سخت افزاری و نرم افزاری و سیاستها و اصول اصلی مورد توجه قرار گرفته است .

وی در ادامه با بیان اینکه در هفته گرامیداشت مساجد برنامه های تشویق و تقدیر از کسانی که کارهای ممتازی را در زمینه مساجد انجام دادند، برگزار شد، اظهار داشت: در همین راستا از 3 عضو هیئت امنا در هر استان که بهترین و بیشترین تلاش را برای فعال سازی مساجد داشتند، 3 نفر از امام جماعت در هر استان، 3 نفر از بسیجیان در هر استان و 3 نفر خادم در هر استان تشویق و تقدیر می شوند .

وی با بیان اینکه همایشی به مناسبت هفته جهانی مساجد طی دو روز 4 شنبه و 5 شنبه برگزار شد ، گفت: در این میان از 13 نفر از خواهران فعال مساجد اعم از بهترین مربیان و کسانی که کار تبلیغ انجام می دادند، تقدیر شد، گفت: کتاب "فروغ شش" که محصول همایش سال گذشته بوده است، امسال چاپ و در این همایش توزیع شد.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در ادامه اظهار داشت: سالنامه ابتکاری مسجد که تمام آیات و روایات به صورت زیبایی در آن به چاپ رسیده، از دیگر فعالیتها بوده است که طی همایش توزیع شد.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی مسجد در حال ساخت داریم که بیشتر آنها با کمکهای مردمی ساخته می شوند، افزود: هزینه زمین یک مسجد تنها 12 میلیارد تومان بوده که یک نفر پرداخته است و خود نیز این مسجد را می سازد که تاکنون به ساخت 80 مسجد نیز اقدام کرده است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد با بیان اینکه قرار است هفته آینده تعدادی مسجد در سطح استان تهران افتتاح شوند، گفت: بخشی از مساجد نیز تعمیر و تجهیز می شوند که این کار با همکاری شهرداری انجام خواهد شد.