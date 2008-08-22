کارگروه ویژه تدوین اساسنامه بانک توسعه و تعاون تشکیل شد

ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر گفت:: قرار است کارگروههای تشکیل شده به زودی برنامه های اجرایی بانک توسعه و تعاون را که در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد، تدوین کنند.

عظیمی همچنین تشکیل کارگروه ویژه برای تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری را مورد اشاره قرار داد و افزود: شرایط تدوین اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری نیز فراهم شده است.

وی در ادامه از پرداخت 200 میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به تعاونیها در 5 ماه ابتدای سال جاری سخن گفت و خاطر نشان کرد: این میزان تسهیلات به حدود 15 هزار پرونده اعتباری تعلق گرفته است.

مدیر عامل صندوق تعاون کشور اظهارداشت: تسهیلات پرداخت شده در 5 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد داشته است.