واقعیت ورزش ایران در المپیک آشکار شد / باید تجدید نظر شود

حمید سجادی ملی پوش رشته استقامت تیم دوومیدانی کشورمان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: مسئولان ارشد سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک باید دستگاههای نظارتی خود را در بخش ورزش تقویت کنند و صرفا به گزارش های ارسالی از سوی فدراسیونها اعتماد نکنند و قبل از هرگونه تصمیم گیری، گزارش روند آماده سازی تیم ها و ورزشکاران را با حساسیت بیشتری آنالیز و آنها را با واقعیت ها تطبیق دهند.

دونده کشورمان در المپیک 1992 بارسلون و 1996 آتلانتا با بیان اینکه المپیک پکن بسیاری از واقعیت های ورزش کشور را آشکارکرد، اظهار داشت: نتایج ورزشکاران ما در المپیک نشان داد یا ما ازمسابقات المپیک و وضعیت رقبای خود اطلاعات دقیق و کافی نداریم و یا انتظارمان از ورزشکاران کشورمان بسیار بالاست و متناسب با امکانات و شرایط از آنها انتظارنداریم.

سجادی با تاکید براینکه در ارزیابی عملکرد کاروان ورزشی ایران درپکن باید واقع بین بود و واقع بینانه به قضاوت پرداخت، تصریح کرد: واقعیت این است که افزایش سهمیه المپیک و تعداد رشته ها برای ورزش ایران در این دوره از مسابقات افتخار بزرگی به شمار می رود و جای تقدیر دارد چرا که راهیابی به المپیک کار بزرگی است که برای هر ورزشکاری اتفاق نمی افتد. ولی متقابل با این حضور باید پاسخگوی انتظارات مردم هم بود چرا که افکارعمومی با حساسیت خاصی نتایج ورزشکاران را دنبال می کنند و می خواهند قهرمانان شان را در المپیک روی سکو ببینند و حضور صرف برای مردم قابل قبول نیست.

مدیرعامل باشگاه سایپا با بیان اینکه باید بدانیم درفدراسیونها چه می گذرد و روند آماده سازی ورزشکاران چگونه پیش می رود، یادآورشد: مسئولان سازمان و کمیته ملی المپیک باید با کارکارشناسی اطلاعات و گزارش های قبل از اعزام با نتایج المپیک را بررسی کنند و ببینند درچه جاهایی کم کاری شده و واقعیت ها منعکس نشده است تا درمیدان بزرگی چون المپیک ورزشکاران و دوستداران ورزش اینگونه سرخورده نشوند.

عضوهیئت علمی دانشکده ترتیب بدنی تاکید کرد : آنچه غیرقابل کتمان است و نمی توان آن را نادیده گرفت این است که سهم و قدر و منزلت ورزشکاران ما بسیار بالاتر از نتایج کسب شده در پکن است و قهرمانان ما شایستگی به مراتب بالاتری نسبت به نتایج کسب شده دارند.

سجادی درپایان با تاکید براینکه عملکرد فنی ورزشکاران کشورمان درالمپیک نشان داد که باید درنحوه آماده سازی آنها تجدید نظرشود، اظهار داشت : به نظرمی رسد زمان آن فرا رسیده که جریان آماده سازی و نحوه برپایی اردوهای تیم ملی جهت حضور درمیادین بزرگ جهانی و المپیک نیاز به بازنگری دارد و دیگر شیوه های سنتی در این راه پاسخگوی رقابت با حریفان حرفه ای و حرکت علمی و مدرن در دنیای قهرمانی نیست.