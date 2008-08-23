بروز بیماریهای عفونی در اثر استفاده مجدد از لنزهای رنگی

افسانه هراتی زاده با اذعان به اینکه لنزهای رنگی بعضا از سوی آرایشگاهها کرایه داده می شود، به خبرنگار مهر گفت: این موضوع می تواند به انتقال بیماری از یک فرد به فرد دیگر منجر شود و در نهایت این امر خطرات و آسیبهای ناگواری به دنبال دارد.

وی از ابتلا به عفونتها و بیماریهای انگلی به عنوان بخشی از عارضه های استفاده از لنزهای رنگی یاد کرد و افزود: استفاده از لنزهای رنگی ممکن است برای برخی افراد که زمینه بیماریهای آلرژیک دارند منع مصرف داشته باشد.

رئیس جامعه اپتومتری ایران ادامه داد: افرادی که زمینه بیماریهای آلرژیک دارند، باید قبل از استفاده از لنزهای زیبایی با متخصص چشم یا اپتومتریست مشاوره کنند تا از عدم بروز عارضه در هنگام استفاده از این لنزها مطمئن شوند.

هراتی زاده با انتقاد از عرضه لنزهای تماسی از سوی مراکز غیر تخصصی، گفت: متاسفانه این قبیل لوازم که در ارتباط مستقیم با سلامت افراد قرار دارد در داروخانه ها، آرایشگاهها، مراکز فروش لوازم آرایشی و... به فروش می رسد که می تواند منجر به انتقال انواع بیماریهای عفونی همچون ایدز، هپاتیت C و... شود.