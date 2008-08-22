به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد داستان فیلم "عصاره" با بازی بن افلک درباره صاحب یک کارخانه عصاره‌گیری با بازی جیسن بیتمن است که با مشکلات کاری و خانوادگی رو به رو است.

کلیفتن کالینز جونیر نیز نقش یکی از کارگران کارخانه را دارد که یک اعضای بدن خود را در حادثه‌ای هولناک از دست می دهد و اکنون دنبال دریافت غرامتی سنگین است. میلا کانیس و کریستن ویگ دیگر بازیگران این پروژه هستند که فیلمبرداری آن از دوشنبه این هفته در لس آنجلس آغاز می‌شود.

فیلمنامه "عصاره" را خود مایک جاج نوشته و استودیو میراماکس آن را تهیه می‌کند. افلک 36 ساله پارسال "رفته عزیزم رفته" اولین تجربه کارگردانی خود را با همکاری این استودیو ساخت. او آخرین بار سال 2006 در "هالیوودلند" آلن کولتر نقش بازیگر مجموعه تلویزیونی "سوپرمن" در دهه 1950 را بازی کرد و برای آن جایزه بازیگر مرد جشنواره ونیز را برد.

او به تازگی در دو فیلم He s Just Not That Into You به کارگردانی کن کواپیس و "شرایط موجود" ساخته کوین مکدانلد نقش‌آفرینی کرده است. افلک" سال 1998 برای فیلم "ویل هانتینگ خوب" به همراه مت دیمن برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد. "آرماگدون"، "تغییر مسیر" و "دردویل" از دیگر فیلم‌های اوست.