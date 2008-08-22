تهیه زمین آموزشی مدارس غیردولتی توسط دولت

رضا مومنین در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح قانون جدید مجلس در خصوص مدارس غیردولتی پرداخت و افزود : بر اساس قانون جدید مدارس غیردولتی، معاونت مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش لغو شد و از این پس در ساختار این وزارتخانه، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی را خواهیم داشت که طبق قانون رئیس این سازمان، معاون وزیر آموزش و پرورش نیز خواهد بود.

وی اجاره بهای بالا و سنگین را یکی از مشکلات کنونی مدارس غیردولتی خواند و افزود : بیش از 60 درصد مدارس غیردولتی استیجاری هستند که در صورت احداثی بودن آنها شهریه آنها کاهش می یابد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پرورش ادامه داد : در مصوبه جدید مجلس در خصوص مدارس غیردولتی دولت موظف به تهیه زمین آموزشی و ارائه یارانه برای مدارس غیردولتی است.

مومنین در ادامه به ماده 144 قانون برنامه چهارم اشاره کرد و اظهار داشت : طبق این ماده، مدارس دولتی فعلی به مدیر و پرسنل آن اجاره داده شده و اداره مدرسه به آنها واگذار می شود.

وی به واگذرای 5 درصد مدارس در سال اول اجرای این طرح به فرهنگیان اشاره کرد وگفت : طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر خرید خدمات آموزشی، مشارکت با بخش غیردولتی و پیمان مدیریت تاکید دارد اگر مجموع معلمان و مدیران مدارس توانمندی خود را نشان دهند این واگذاری صورت می گیرد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پرورش افزود : درواقع این روش مشارکتی مدارس متعلق به دولت است ولی اداره آنها برعهده فرهنگیان خواهد بود.

وی ثبت نام دانش آموزان را در مدارس عنوان شده رایگان دانست و اظهار داشت : این مصوبه ناقض اصل 30 قانون اساسی مبنی بر تحصیل رایگان دانش آموزان نیست.

مومنین با تاکید براینکه مصوبه جدید مجلس احیاء کننده شعار مدرسه محوری است تصریح کرد : طبق قانون جدید مدیریت مدارس بر عهده مردم است و دولت به ازای آن و برحسب موقعیت جغرافیایی سطح ارائه خدمات آموزشی و نتیجه عملکرد مدیر آموزشگاه و... اعتباری را در اختیار مدارس می گذارد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پرورش قانون جدید مدارس غیردولتی را ایجاد کننده عدالت آموزشی و رقابت در نظام آموزشی کشور عنوان کرد و افزود : با این روش و به دنبال ورود بخش خصوصی در عرصه آموزشی، عدالت آموزشی و رقابت ایجاد می شود.

مومنین در ادامه تشریح قانون مدارس غیر دولتی گفت : همچنین طبق قانون دولت موظف است در بودجه سنواتی خود معادل 50 درصد قیمت سرانه تمام شده دانش آموزی را به صندوقی واریز کند تا از این طریق به مدارس غیر دولتی کمک شود.

وی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبه جدید مجلس در زمینه مدارس غیردولتی اظهار داشت : طبق قانون، آموزش و پرورش باید این اعتبار را در بودجه سالیانه خود در نظر بگیرد.

مدیر کل دفتر پشتیبانی و توسعه مدارس غیردولتی آموزش و پرورش با بیان اینکه طبق قانون جدید تنها شکل ورود دانش آموزان به مدارس تغییر می کند تصریح کرد: اگر این امر در آموزش و پرورش صورت نگیرد باید از جیب دیگرمان خرج کنیم چرا که به هر حال دانش آموز لازم التعلیم به مدرسه می رود.