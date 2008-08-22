نقش گزارش آتی البرادعی در تقویت راهبرد دیپلماسی

حمیدرضا ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به موعد ارائه گزارش جدید البرادعی در مورد فعالیتهای هسته ای ایران گفت : سیاست اصولی و دائمی جمهوری اسلامی ایران همکاری با آژانس است و ما فقط آژانس را مرجع رسیدگی به مسائل هسته ای خودمان می دانیم.

ترقی تصریح کرد : اما نکته مهم این است که کلیه همکاریها، بازرسیها و ترددهای انجام شده از سوی آژانس نباید فراتر از قوانین و مقررات باشد و با ایران نباید به صورت یک استثناء در حقوق بین الملل برخورد شود.

این تحلیلگر مسائل بین الملل تاکید کرد که انتظار می رود گزارش آتی البرادعی بیانگر این روند باشد.

وی با بیان اینکه اکنون زمان آن فرا رسیده است که البرادعی گامهای جدی برای بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بردارد گفت : در شرایط فعلی شاهد هستیم که پشتوانه سیاسی اقدامات تند علیه ایران هم با خلاء و مشکل مواجه شده است و اروپاییها در مقابل تحریمهای شدید ایران مقاومت می کنند.

ترقی گفت : راهبرد سیاسی تنها راه حل مسئله هسته ای ایران است و تداوم این راهبرد در گرو بازگشت پرونده ایران به آژانس است و البرادعی می تواند نقش مهمی در این راهبرد داشته باشد.