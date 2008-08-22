داور مجارستانی فینال فوتبال المپیک را قضاوت می کند/ پایان کار مرادی با دو قضاوت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رده بندی مسابقات فوتبال المپیک پکن بین تیم های بلژیک و برزیل که امروز (جمعه) برگزارخواهد شد را "توماس آین وایلر" از اتریش و دو کمک داورهموطن وی قضاوت خواهند کرد.

این داور اتریشی پیش از این دیدار تیم های ایتالیا و کره جنوبی را در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک پکن قضاوت کرده بود. این دیدار با برتری 3 بر صفر تیم ایتالیا به پایان رسید.

همچنین دیدار فینال مسابقات فوتبال المپیک پکن بین تیم های آرژانتین ونیجریه که فردا (شنبه) برگزارخواهد شد را "ویکتورکاسای" از مجارستان به اتفاق دو کمک داور هموطن او قضاوت خواهد کرد.

این داور مجارستانی متولد 1975 است که پیش از این دیدار آرژانتین و استرالیا در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال المپیک پکن را قضاوت کرده بود. این دیدار با برتری 1 بر صفر تیم آرژانتین به پایان رسید.

به این ترتیب مسعود مرادی تنها نماینده داوری کشورمان درمسابقات فوتبال المپیک با دو قضاوت درمرحله مقدماتی (نیجریه - ژاپن) و یک چهارم نهایی (نیجریه و سنگال) به کارخود در المپیک پکن پایان داد.