سینمای جهان مرز چهار میلیارد دلار را نشانه رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد گزارش موسسه میدیا بای نامبرز که آمار فروش فیلم‌ها را پیگیری می‌کند نشان می‌دهد مجموع فروش فیلم‌ها در بازار آمریکا و کانادا از دوم ماه مه تاکنون به واسطه موفقیت بسیار زیاد فیلم دنباله‌ای "شوالیه تاریکی" حدود 2/1 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال است.

هر چند با توجه به کاهش سه درصدی تعداد تماشاگران می‌توان گفت افزایش فروش فیلم‌ها بیشتر برای افزایش قیمت بلیت بوده و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه تا اول سپتامبر و روز کارگر فیلم مطرح دیگری در آمریکای شمالی اکران نمی‌شود، امسال نیز شاهد عملکرد مشابه تابستان پارسال خواهیم بود که برای اولین بار مجموع فروش فیلم‌ها از مرز چهار میلیارد دلار گذشت.





"شوالیه تاریکی" عامل موفقیت تابستان سینمایی امسال بود

براندون گری از وبسایت Box Office Mojo اعتقاد دارد هالیوود در نیمه دوم تابستان سینما کاملا تحت‌الشعاع فیلم رکوردشکن "شوالیه تاریکی" به کارگردانی کریستوفر نولان قرار گرفت که اکنون فروش آن به مرز 500 میلیون دلار رسیده است. او گفت: اگر "شوالیه تاریکی" در گیشه‌ها کمتر از انتظار ظاهر می‌شد، قطعا مجموع فروش تابستان امسال به جایی نمی‌رسید.

پل درگارابدیان از میدیا بای نامبرز با تایید این دیدگاه گفت: هالیوود بدون "شوالیه تاریکی" به هیچ عنوان نمی‌توانست موفقیت سال قبل را تکرار کند که به لطف نمایش سه دنباله "اسپایدرمن 3"، "شرک سوم" و "دزدان دریایی کارائیب: در انتهای دنیا" حاصل شد. درگارابدیان افزود برگزاری مسابقات المپیک پکن نیز احتمالا یکی از عوامل کاهش فروش فیلم‌ها در ماه اوت بوده است.

فیلم‌های ساخته شده از روی قصه‌های مصور فروش موفق تابستان سینمایی امسال را رقم زدند، طوری که از چهار فیلم پرفروش سه فیلم بر مبنای قصه‌های مصور ساخته شده و در مجموع 5/1 میلیارد دلار فروخته‌اند. بخش زیاد موفقیت "شوالیه تاریکی" به خاطر حضور هیث لجر به نقش جوکر در آخرین نقش سینمایی او پیش از مرگ تصادفی است.

به همین شکل، "آیرون من" جان فاوریو به لطف حضور تماشایی رابرت داونی جونیر به نقش اصلی فصل تابستان را با قدرت آغاز کرد. او در این فیلم سینمایی نقش یک صنعتگر ثروتمند را دارد که برای مبارزه با شخصیت‌های منفی سلاحی پیشرفته طراحی و تولید می‌کند.

"شوالیه تاریکی" و "آیرون من" به ترتیب با 471 میلیون دلار و 317 میلیون دلار فروش در بازار آمریکای شمالی پرفروشترین فیلم‌های تابستان امسال بودند. "هنکاک" با بازی ویل اسمیت به نقش یک ابرقهرمان سختکوش 225 میلیون دلار فروخت و چهارمین فیلم پرفروش تابستان بود.

حتی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ نیز که با 315 میلیون دلار رده سوم فهرست فروش تابستانی را از آن خود کرد، به نوعی فیلم ابرقهرمانی است. "هالک شکست‌ناپذیر" با بازی ادوارد نورتن 134 میلیون دلار به دست آورد و دهم شد و "هلبوی 2: ارتش طلایی" گی‌یرمو دل تورو نیز با تقریبا 75 میلیون دلار فروش رده 24 را از آن خود کرد.

از دیگر فیلم‌های موفق تابستان امسال می‌توان به "جنسیت و شهر" و دو فیلم انیمیشن "وال ـ ای" و "کنگ فو پاندا" اشاره کرد. آتش فروش تابستانی جز در مورد دو فیلم "شوالیه تاریکی" و موزیکال "ماما میا!" از اواسط ژوئیه به این طرف سرد شد. ضمن اینکه از 16 هفته تابستان سینمایی، فروش فیلم‌ها در 9 هفته نسبت به موعد مشابه سال 2007 کمتر بود.

تابستان پارسال 14 فیلم به فروش بیش از 100 میلیون دلاری دست پیدا کردند، در حالی که امسال 12 فیلم به این مرز فروش رسیدند. تابستان 2007 چهار فیلم بیش از 300 میلیون دلار فروش داشتند، اما امسال سه فیلم به این حد فروش دست یافتند.