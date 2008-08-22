جودوکاران تهران فاتح رقابتهای کاتای قهرمانی کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دوره از مسابقات 52 کاتارو در قالب 14 تیم از استانهای مختلف در آکادمی جودو(شهید کبکانیان)به رقابت پرداختند که در پایان تیم تهران با کسب سه نشان طلا به مقام قهرمانی دست یافت. توابع تهران با دو طلا نایب قهرمان شد و قم در جایگاه سوم قرار گرفت.

در بخش انفرادی علی داورزنی و کیوان حقیقت در "ناگه نو کاتا"، محمد اسفندآبادی و وحید پوراسفندیاردر "کاتامتوکاتا" ، حسین زند و جعفرعلی قادری در"کیمه نوکاتا" رضا دهقانی زاده و حیدر صنعتگری در "گوشی جوتسوکاتا" و زین العابدین زینال به همراه امیر والی در "جونوکاتا" موفق به کسب نشان طلا شدند.