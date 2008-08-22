مجتمع فرهنگی مصلی شیراز در تقویت پیشینه فرهنگی فارس موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام سید رضا تقوی شامگاه پنجشنبه در جریان مراسم افتتاحیه مجتمع فرهنگی مصلی شیراز در مسجد شهدای این شهر افزود: این مجتمع می تواند از میراث فرهنگی استان فارس پاسداری کرده و به صورت مناسبی به آیندگان تحویل بدهد.

وی از جای جای استان فارس به عنوان یک ایران کوچک نام برد که دارای فرهنگی غنی و ارزنده است و خاطرنشان کرد: این استان از آثار تاریخی بسیار زیادی برخوردار بوده و حتی شخصیتهای فرهنگی و مذهبی زیادی نیز از این استان برخواسته اند که نه تنها در سطح کشور بلکه در دنیای تشیع تاثیر گذار بودند و امروز این مجتمع فرهنگی در حفظ و اعتلای این میراث فرهنگی غنی بر جای مانده از گذشته می تواند نقش آفرینی کند.

وی با اشاره به راه اندازی حوزه علمیه مرکزی شیراز در مصلی مسجد شهدا نیز گفت: این مسجد علاوه بر مسائل مذهبی و فرهنگی جریانهای علمی را نیز در خود جای داده که این موضوع بسیار پر اهمیت محسوب می شود.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خوبی در این مجتمع فرهنگی در خصوص مسائل پژوهشی و علمی صورت گرفته و این مسئله گامی مهم در حوزه توسعه و اعتلای پژوهشهای دینی و مذهبی است.

حجت الاسلام تقوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتها و شمار ائمه جمعه کشور نیز بیان کرد: در سطح کشور 580 امام جمعه در 580 منطقه مشغول به تلاش و فعالیتهای دلسوزانه هستند.

وی با بیان اینکه روحانیت همواره آگاه، متین، زاهد، شجاع، متعهد و خدمتگزار به مردم بوده است، افزود: بودجه هایی که به حوزه های علمیه اختصاص می یابد در مقابل بودجه های دانشگاه ها بسیار ناچیز بوده اما خدماتی که حوزه ها و روحانیون در آنها ارائه می دهد بسیار گسترده و افتخار آمیز است.

حجت الاسلام تقوی در عین حال به وظایف طلاب نیز در عرصه علم آموزی و استفاده از آن اشاره کرد و افزود: در گام اول یک طلبه وظیفه دارد که اسلام را خوب بشناسد و به فهم دینی به نسبت کاملی دست یابد.

وی ادامه داد: در گام بعدی باید آنچه را می آموزیم نشر داده زیرا کتمان علم گناه بوده و حرام است.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور عنوان کرد: در مرحله بعدی وظیفه داریم که مسئولیت علمی را که آموخته ایم برعهده گرفته و از آن در برابر حل مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح ویژگی های نماز و نماز جمعه، گفت: نماز یکی از متنوع ترین عبادات است و باید آن را در همه جریان های زندگیمان وارد کنیم.

حجت الاسلام تقوی افزود: امروزه می توان از طریق نماز و تکیه بر برنامه ریزی درست بر مشکلات اجتماعی غلبه کرد.

وی افزود: نماز جمعه نیز دارای ویژگیهای مخصوص به خود بوده و حاوی دو پیام است، یکی به دوستان که ما حضور داریم و از شما حمایت می کنیم و دیگر به دشمنان که در مقابل توطئه های شما ایستادگی کرده و با آن برخورد می کنیم.

در ادامه مراسم مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس نیز گفت: طرح مرمت مصلی شیراز و راه اندازی مجتمع فرهنگی در آن از سال پیش شروع شد.

حجت الاسلام محمد حسن حائری شیرازی افزود: در سفر ریاست جمهوری برای امور مرمت و ساخت مجتمع فرهنکی مسجد مصلی شیراز 700 میلیون تومان مصوب شد و 300میلیون تومان نیز از طریق بودجه حوزه ها در سفر هیئت دولت مورد تصویب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از طریق موسسه فلاحت در فراغت نیز 500 میلیون تومان برای پروژه های مصلی اختصاص یافت، افزود: از یک سال پیش که پروژه های مسجد شروع شد کارهای شایان توجهی در این خصوص انجام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مسجد شهدای شیراز یکی از بزرگترین مساجد کشور به شمار می آید و به عنوان یک اثر تاریخی نیز به ثبت رسیده است.

مجتمع فرهنگی مصلی مسجد شهدای شیراز نیز شامل بخشهایی نظیر سالن کنفرانس، واحد مشاوره، کانون فرهنگی، کتابخانه های سنتی و الکترونیکی، بانک اطلاعات شامل نوارخانه و... است.

ضمن اینکه در ساخت این مجتمع پروژه های مختلف مرمتی خود مسجد نیز اجرا شد.