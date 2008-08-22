عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نماینده روسیه در ناتو توقف همکاری با این پیمان را تایید کرد.
- یک مسئول ارتش آمریکا از امکان آغاز خروج نظامیان این کشور از شهرهای عراق در ژوئن خبر داد.
- هیئت ناظران نظامی اروپا دوشنبه در مراکز خود درگرجستان خواهند بود.
- خشونت ها در سومالی 16 کشته برجا گذاشت.
- خروج نیروهای اضافی روسیه از گرجستان 10 روز طول می کشد.
- واشنگتن همکاری میان روسیه و ناتو را به حل بحران گرجستان مرتبط دانست.
- اردن با فراخواندن سفیر رژیم اسرائیل خواستار توقف اقدامات درخصوص خدشه وارد شدن به مقدسات قدس شد.
- سه نظامی کانادایی در افغانستان کشته شدند.
- ابراز نگرانی رژیم اسرائیل از آمادگی روسیه برای فروش سلاح به سوریه.
- واشنگتن تصمیم روسیه برای توقف همکاری با اروپا را تاسف بار خواند.
- وزیر دفاع گرجستان به اشتباه در محاسبات تفلیس درباره اوستیای جنوبی اعتراف کرد.
- شورای امنیت درباره گرجستان اختلاف نظر دارد.
- لندن: طالبان تهدید استراتژیکی برای کابل به شمار نمی رود.
- بوش خواهان پایان محاصره گرجستان شد.
- وزارت دادگستری آمریکا صلاحیت دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی ) را گسترش می دهد.
- یک شهروند آمریکایی به جمع آوری پول برای حماس متهم شد.
- کاخ سفید پیش نویس توافقنامه امنیتی با عراق را به کنگره ارجاع نمی دهد.
- وزیر دفاع روسیه پایان خروج از گرجستان در روز جمعه را تایید کرد.
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