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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر -گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان به نقل از خبرگزاریهای مختلف از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

- نماینده روسیه در ناتو توقف همکاری با این پیمان را تایید کرد.

- یک مسئول ارتش آمریکا از امکان آغاز خروج نظامیان این کشور از شهرهای عراق در ژوئن خبر داد.

- هیئت ناظران نظامی اروپا دوشنبه در مراکز خود درگرجستان خواهند بود.

- خشونت ها در سومالی 16 کشته برجا گذاشت.

- خروج نیروهای اضافی روسیه از گرجستان 10 روز طول می کشد.

- واشنگتن همکاری میان روسیه و ناتو را به حل بحران گرجستان مرتبط دانست.

- اردن با فراخواندن سفیر رژیم اسرائیل خواستار توقف اقدامات درخصوص خدشه وارد شدن به مقدسات قدس شد.

- سه نظامی کانادایی در افغانستان کشته شدند.

- ابراز نگرانی رژیم اسرائیل از آمادگی روسیه برای فروش سلاح به سوریه.

- واشنگتن تصمیم روسیه برای توقف همکاری با اروپا را تاسف بار خواند.

- وزیر دفاع گرجستان به اشتباه در محاسبات تفلیس درباره اوستیای جنوبی اعتراف کرد.

- شورای امنیت درباره گرجستان اختلاف نظر دارد.

- لندن: طالبان تهدید استراتژیکی برای کابل به شمار نمی رود.

- بوش خواهان پایان محاصره گرجستان شد.

- وزارت دادگستری آمریکا صلاحیت دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی ) را گسترش می دهد.

- یک شهروند آمریکایی به جمع آوری پول برای حماس متهم شد.

- کاخ سفید پیش نویس توافقنامه امنیتی با عراق را به کنگره ارجاع نمی دهد.

- وزیر دفاع روسیه پایان خروج از گرجستان در روز جمعه را تایید کرد.

کد مطلب 736199

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