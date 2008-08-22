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۱ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۰۵

منوچهر فراقی:

11 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی لرستان نوسازی می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری لرستان از نوسازی11 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، منوچهر فراقی روز پنجشنبه در جلسه طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در محل استانداری لرستان، اظهار داشت: در سال 84 و 85 سهمیه لرستان برای نوسازی و بهسازی واحد های مسکونی روستایی هر کدام چهار هزار واحد بوده که این سهمیه در سال 86 به 11 هزار و 500 واحد ارتقا پیدا کرده است .

وی با اشاره به مزایای این طرح ابراز امیدواری کرد: با اجرایی شدن طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی که در قالب مسکن مهر به اجرا در می آید واحدهای مسکونی روستاهای لرستان که اغلب از مصالح سست و فاقد استحکام کافی ساخته شده اند تخریب و نوسازی شوند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با اشاره به مشکلات موجود در روند اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی واحدهای روستایی از اعلام همکاری بانکهای عامل استان برای پرداخت مراحل دوم و سوم اعتبارات مصوب خبر داد.

فراقی یادآور شد: در رابطه با اعطای تسهیلات این طرح بانکهای تجارت و مسکن هر کدام با 89 و 80 درصد بالاترین پیشرفت کار را به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 736200

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