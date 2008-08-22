دهیاران نظارت جدی بر طرحهای عمرانی را در دستور کار خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان شب گذشته در جلسه بررسی نقش و جایگاه دهیاران، اظهار داشت: نظارتهای بیرونی به طور معمول هزینه زیادی در بر دارد ولی دهیاران و اعضای شوراهای روستایی می توانند با کمترین هزینه نظارت موثری در این زمینه داشته باشد و با گزارشهای خود به مسئولان ذیربط مانع بسیاری از مشکلات و ضعفها شوند .

وی تصریح کرد: تجربه ثابت کرده که تصمیم گیری شورایی آسان است ولی عمل کردن به صورت شورایی نیاز به کار زیادی دارد و در بسیاری از موارد مشکلاتی به وجود می آورد و لذا در قوانین وجود یک مجری به نام دهیار پیش بینی شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه شورا و کار شورایی، جایگاه بسیار مهمی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، عنوان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین دنیا، شورا را از مهمترین راههای اداره کشور معرفی کرده است.

صابری در ادامه با اشاره به عدم تشکیل شوراها در زمان جنگ تحمیلی به دلیل مقتضیات زمانی، بیان داشت: با این وجود، مردم همواره با توجه به فرهنگ اسلامی در تمام عرصه های زندگی این شیوه و روش را از یاد نبرند و آن را سر لوحه کارهای خود قرار دادند.

وی همچنین تلاش برای جلب مشارکت مردم در امور مربوط به آنها را عاملی بسیار مهم خواند و افزود: حضور مردم محاسن زیادی از جمله کاهش زمان هزینه انجام کار و کاهش هزینه نگهداری را در پی خواهد داشت.

در ادامه این جلسه معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در سخنانی ضمن تشریح مراحل چگونگی شکل گیری دهیاری و برشمردن وظایف دهیاران، اظهار داشت: از سال 82 تا کنون 200 میلیارد ریال در اختیار دهیاران برای انجام 486 طرح عمرانی در مناطق مختلف استان قرار گرفته است.

منوچهر فراقی با اشاره به فعالیت 768 دهیاری در استان لرستان، یادآور شد: از این تعداد دهیاری تاکنون 625 دهیاری از یک تا پنج درجه بندی شده است.