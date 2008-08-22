گردهمایی مدیران کل امور عشایر و مدیران عامل اتحادیه های عشایری کشور در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد ، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در حاشیه برگزاری این گردهمایی اظهار داشت: مدیران کل امور عشایری باید در خصوص تغییر فرهنگ زندگی عشایری ، تغییر نوع تولیدات عشایر و همچنین اسکان عشایر کوچنده برنامه ریزی اصولی و هدفمند را انجام دهند .

محمد رضا ملکی راد با اشاره به موفقیت استان لرستان در اجرای طرح زیست بومهای عشایری خواستار تداوم این حرکت در دیگر استانهای کشور، تجمیع عشایر کوچنده و تغییر دام تولیدی از دام سبک به دام سنگین به منظور حفاظت از منابع طبیعی که از سرمایه های ملی آیندگان محسوب می شوند، شد.

وی همچنین از آمادگی کارگروه اشتغال استان لرستان در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان احداث واحدهای پرورش و تولید دام سنگین گوشتی و شیری خبر داد .

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در ادامه خواستار تغییر فرهنگ کار و تولید در زندگی عشایری و همچنین توجه به آموزش علمی کاربردی فرزندان عشایر با هماهنگی مراکز آموزش علمی کاربردی در استان های مختلف کشور شد .

در ادامه این گردهمایی مدیران کل امور عشایر و مدیران عامل اتحادیه های عشایری کشور پیرامون موضوعات و مشکلات مختلف مرتبط با عشایر به بحث و تبادل نظر پرداختند .