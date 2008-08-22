نبود دبیرستان در برخی روستاهای دلفان موجب ترک تحصیل دختران روستایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان ، حجت الاسلام سید حسین حسینی شب گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، از نبود دبیرستان دخترانه در برخی روستاهای این شهرستان انتقاد کرد و اظهار داشت: نبود دبیرستان دراین مناطق موجب ترک تحصیل دختران روستایی می شود .
وی به منظور جلوگیری از ترک تحصیل دختران روستایی خواستار راه اندازی دبیرستان دخترانه در مناطق روستایی شهرستان دلفان شد .
امام جمعه شهرستان نورآباد همچنین با اشاره به نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی خواستار آمادگی هرچه بیشتر مدارس این شهرستان شد و ابراز امیدواری کرد: در قالب پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید دانش آموزان و معلمان بدون کمترین مشکل در کلاس های درس حاضر شوند .
در ادامه این جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان نیز در سخنانی با تاکید بر آمادگی مدارس این شهرستان برای استقبال از دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی 87 و88 ، یادآور شد : به منظورآمادگی هرچه بیشتر شش کمیته شامل کمیته تبلیغ و توجیه ، تعمیرو تجهیز، ساماندهی نیروهای انسانی ، امور فرهنگی و هنری و بازرسی و نظارت برثبت نام تشکیل شده و اهم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده اند .
بهمن نریمانی افزود: با اجرای برنامه های پروژه مهر در سال تحصیلی جدید هیچ دانش آموزی درشهرستان با مشکل مواجه نخواهد شد .
وی هدف از پروژه مهر را ساماندهی تمام امکانات مادی و معنوی آموزش و پرورش و امکانات برون عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به تقارن اول مهر با 21 رمضان و هفته دفاع مقدس برنامه های ویژه ای در آغاز سال تحصیلی در سطح مدارس این شهرستان برگزار خواهد شد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان یادآور شد: درشهرستان دلفان 34 هزار دانش آموز و یک هزار و 700 معلم در مقاطع مختلف در275 آموزشگاه در سال تحصیلی جدید مشغول به فعالیت خواهند شد.
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